Galliera, gruppo Pd: “Sì ai fondi regionali, scongiurato il rischio di chiusura di reparti”

Genova. Stamani in commissione Sanità è stato approvato lo stanziamento dei fondi regionali per l’ospedale Galliera, un passo fondamentale per garantire la continuità dei servizi sanitari e scongiurare il rischio di chiusura di alcuni reparti. Il voto positivo è arrivato anche dal Pd. Domani, il DDL 73 sarà approvato definitivamente in aula, con il sostegno di tutto il gruppo dem.

“Dopo mesi di allarmi lanciati dall’ospedale Galliera sui rischi di un mancato finanziamento da parte della Regione, oggi, in commissione sanità è stato dato il primo via libera allo stanziamento dei fondi regionali per l’ospedale. Questo risultato è fondamentale per garantire la natura pubblica dell’ospedale e permettergli di proseguire nel suo lavoro di presidio sanitario territoriale senza nessuna riduzione del servizio”, si legge in una nota del gruppo Pd in Regione.

“In questi mesi abbiamo lavorato costantemente per garantire che l’ospedale Galliera ricevesse i fondi necessari per il suo funzionamento. Siamo orgogliosi di aver contribuito a scongiurare il rischio di chiusura di alcuni reparti qualora non fosse stata confermata la natura pubblica dell’ospedale. Continueremo a lavorare per garantire che la sanità pubblica sia sempre al servizio dei cittadini. Questo sarà un passo fondamentale per assicurare la stabilità finanziaria dell’ospedale e permettergli di proseguire nel suo lavoro di presidio sanitario territoriale”, proseguono dal Pd.

“Siamo convinti che questo risultato sia un importante passo avanti per la comunità genovese. L’ospedale Galliera è un presidio sanitario fondamentale per il territorio e noi ci impegniamo a garantire che continui a funzionare al meglio delle sue possibilità”, conclude.