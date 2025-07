Gallerie Sestri Levante-Moneglia, i sindaci: “Obiettivo totale messa in sicurezza”

Sestri Levante. Gallerie Sestri Levante-Moneglia, l’obiettivo comune è quello della totale messa in sicurezza dell’infrastruttura. Lo hanno ribadito e condiviso i sindaci di Moneglia e Sestri Levante durante l’incontro tenutosi oggi in municipio a Moneglia per coordinare i prossimi interventi alle gallerie.

Alla riunione erano presenti anche i tecnici dei rispettivi Comuni e l’impresa Proger a cui le amministrazioni affideranno, ognuna per quanto di propria competenza, la redazione di un quadro preliminare di interventi e relative spese da presentare, entro il mese di settembre, in Regione Liguria per la richiesta dei fondi necessari.

Tale documento, che si può considerare l’inizio della seconda parte degli interventi funzionali a restituire la transitabilità del tratto, riguarderà le due gallerie di Sestri Levante (Lardea e Madonnetta) e le due di Moneglia una in direzione Deiva Marina (De Barbieri 1) e l’altra in direzione Sestri Levante (Vallegrande).

L’obiettivo delle due amministrazioni, come detto, è quello della messa in sicurezza strutturale arrivando dove non si è potuto arrivare con i primi interventi finanziati da Regione Liguria e cioè al complesso Nua Natua e agli appartamenti all’altezza della località Rocca Incatenata.