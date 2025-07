Gallerie Moneglia Sestri Levante, la giunta comunale risponde alle opposizioni

Sestri Levante. Nella giornata di ieri, martedì 22 luglio 2025, il Comune di Sestri Levante ha chiesto al Comune di Moneglia e ai tecnici una riunione di aggiornamento sulle gallerie che, come noto, sono chiuse per motivi di sicurezza. L’incontro è previsto a Moneglia mercoledì prossimo 30 luglio.

Il Comune coglie l’occasione per rispondere alle “inverosimili dichiarazioni delle Opposizioni a seguito del Consiglio comunale di ieri sera”.

“La mozione presentata dalle Opposizioni avrebbe impegnato il Sindaco e la Giunta a “reperire le risorse economiche necessarie al finanziamento della progettazione dell’intervento da realizzare sulla seconda e terza galleria della strada Riva Trigoso/Moneglia, anche predisponendo una variazione di bilancio mediante l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione”, si legge in una nota.

“Ricordiamo che il Comune di Sestri Levante è già promotore e finanziatore attivo della campagna di indagini attualmente ancora in corso che ha permesso di valutare e chiarire in maniera approfondita il livello di sicurezza strutturale dei vari tratti”.

“Da subito ha impegnato proprie risorse per gli interventi di ispezione e progettazione al fine di valutare lo stato dell’arte e avere un quadro dettagliato sui lavori necessari e che – come ha spiegato il Sindaco proprio in Consiglio – dopo aver ricevuto da Regione Liguria il finanziamento per gli interventi nella galleria di Asseu, sono in corso delle interlocuzioni tra Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio per il reperimento delle risorse sia per le prestazioni di ingegneria sia per le ingenti opere finalizzate alla riapertura delle gallerie”.

“Alla luce di ciò, la pretesa della Minoranza di destinare a questa fase l’avanzo libero di amministrazione risulterebbe una scelta affrettata, pertanto la Maggioranza non ha votato la mozione. E invece, secondo le Minoranze, l’Amministrazione avrebbe “affossata la progettazione per la messa in sicurezza delle Gallerie” come se si volesse rinunciare a fare quello che stiamo già facendo da aprile: prenderci cura delle gallerie e lavorando per la loro sicurezza. Queste polemiche sono basate sul nulla e appaiono sempre più pretesti per generare confusione e mascherare l’obiettivo di ostacolare l’Amministrazione per motivi propagandistici, politici e personali, legati a rancori o rivalse”, conclude la nota.