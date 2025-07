G8, 24 anni dopo: presidio per Carlo Giuliani, eventi e il concerto dei 99Posse

Genova. Un concerto dei 99 Posse questa sera ai Giardini Luzzati chiuderà una giornata dedicata al ricordo dei fatti del G8 di Genova. Sono passati 24 anni, in particolare, dalla morte di Carlo Giuliani, il manifestante ucciso dai colpi sparati da un carabiniere in piazza Alimonda. E proprio in piazza Alimonda, oggi alle 14.30, si terrà anche quest’anno l’evento “Per non dimentiCarlo”, organizzato dal comitato Piazza Carlo Giuliani.

L’iniziativa vedrà diversi interventi da parte di attivisti, artisti e studiosi. Saranno anche premiati i ragazzi destinatari delle borse di studio istituite dal comitato e a margine dell’evento sarà possibile visitare una mostra fotografica su altre commemorazioni di Carlo Giuliani allestita sulla cancellata di piazza Alimonda e curata da Giulio Di Meo.

Nel tardo pomeriggio gli appuntamenti si spostano nel centro storico, ai Giardini Luzzati: qui si parte alle 19.30 con un incontro con Luca Persico, ovvero Zulù dei 99Posse – che alle 21.15 saranno poi in concerto – il quale presenterà il suo libro “Vocazione rivoluzionaria”.

Alle 20.45 proiezione del documentario “Il Giovane Gallo – Osiamo la speranza” di Edoardo Fantini a cui seguirà il concerto dei 99Posse, band culto di quegli anni – e molto seguita ancora oggi – per il suo tour “E’ odio mosso d’amore”.

Gli appuntamenti attorno al ricordo del G8 non sono finiti: il 27 luglio il centro sociale Pinelli in Val Bisagno organizza un torneo di calcio a cinque in memoria di Carlo Giuliani.