“G8 Genova, 24 anni dopo”: ai Luzzati due giorni di incontri, immagini e musica

Genova. Nel luglio del 2001 Genova fu il centro del mondo. Durante il vertice del G8, centinaia di migliaia di persone da ogni parte del globo si riunirono in città per protestare contro un modello economico globale percepito come ingiusto, violento, escludente. Furono giornate di straordinaria mobilitazione collettiva, ma anche di durissima repressione, culminata con la morte di Carlo Giuliani e le violenze alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto.

Ferite profonde nella memoria collettiva del Paese, che ancora oggi pongono domande aperte su diritti, democrazia e giustizia. A 24 anni da quei giorni, si sente l’urgenza di continuare a ricordare, non per restare ancorati e ancorate al passato, ma per comprenderlo, elaborarlo e trasformarlo in spinta verso il cambiamento. Per questo, lo Spazio Comune dei Giardini Luzzati promuove due giornate aperte alla cittadinanza, fatte di parole, immagini e musica.

Spiega Marco Montoli, coordinatore Area Cultura e Comunicazione coop. Il Ce.Sto: “I Giardini Luzzati sono felici di ospitare queste due giornate perché rappresentano un’occasione importante per accogliere una riflessione che è ancora viva in tutta la città. Ricordare quei giorni significa anche ricordare il ruolo svolto da Don Andrea Gallo, e ospitare un gruppo come i 99 Posse, che tanto ha rappresentato negli anni Novanta, insieme a tutte le altre iniziative in programma, è una scelta che fa parte di un processo collettivo di elaborazione e crescita. Un’occasione, anche, per coinvolgere il pubblico più giovane e fargli conoscere una parte importante di storia e memoria locale e nazionale”. Conclude Montoli: “Una riflessione culturale e civile che appartiene alla città intera e che, in vista dei venticinque anni dal G8, vogliamo continui a svilupparsi, perché ormai è storia sociale del Paese, ma anche della nostra città”.

Sabato 19 luglio alle 20:30 si terrà la presentazione del libro “Come le lucciole” con l’autrice Francesca Pongiluppi (Vera Vittoria Rossa) e Giovanni Giaccone, direttore responsabile di GoodMorning Genova. Durante l’incontro, sono previste letture a cura dell’attore Andrea Gado.

A seguire, alle 21:30, sarà proiettato il docufilm “Di vita non si muore” di Claudia Cipriani, dedicato a Carlo Giuliani.

Domenica 20 luglio, a partire dalle 19:30, si terrà la presentazione dell’autobiografia “Vocazione Rivoluzionaria” con Luca ‘O Zulu Persico (99 Posse), in dialogo con Roberta Pacini. Alle 20:45 sarà proiettato il cortometraggio “Il giovane Gallo – Osiamo la speranza” di Edoardo Fantini, produzione Cdm Lab. Alle 21:15, i 99 Posse saranno in concerto in piazza con il tour “È odio mosso d’amore”. Biglietti a questo link.

L’ingresso è libero. È consigliato il tesseramento per sostenere le attività dello Spazio Comune Giardini Luzzati.