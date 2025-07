Furto in stazione a Brignole, il ladro per scappare si lancia dal cavalcavia

Genova. È scappato dopo un furto in stazione e per fuggire dalle forze dell’ordine si è lanciato dal cavalcavia ferroviario di via Tolemaide, precipitando in strada e accasciandosi poco dopo all’interno della galleria.

È successo lunedì pomeriggio, tutto è iniziato alla stazione di Brignole. L’uomo ha sottratto della merce da un negozio, e quando è stato notato è scappato. Ha imboccato il binario, percorrendolo verso levante, e arrivato all’altezza del cavalcavia tra via Tolemaide e corso Sardegna si è lanciato di sotto.

Sul posto nel frattempo sono intervenute le volanti della polizia e le pattuglie dei carabinieri. L’uomo ha percorso ancora qualche metro dentro la galleria, poi è crollato a terra.

Soccorso dall’automedica e della squadra emergenze del 118, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino, dove verrà poi ascoltato dai carabinieri.