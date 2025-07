Svegliato nel cuore della notte dal cane trova il ladro in salotto

Genova. Svegliato nel cuore della notte dal cane che abbaiava, si è ritrovato in salotto un ladro con il bottino tra le mani.

È successo la notte scorsa in un appartamento di via Monte Sei Busi, a Teglia. A chiamare il 112 è stata proprio la vittima, che dopo avere scoperto il furto grazie al cane si è lanciato all’inseguimento in strada insieme alla moglie.

Il ladro, identificato poi in un giovane genovese, per seminarli ha lasciato cadere le bottiglie di vino da collezione che aveva appena rubato minacciando la coppia con i cocci e poi ha estratto uno spray urticante provando a colpirli.

I poliziotti del commissariato Cornigliano, arrivati sul posto dopo pochi minuti, sono riusciti a fermare il giovane e a portarlo in questura. Il 23enne aveva con sé la carta di identità del proprietario dell’appartamento, che ha denunciato la scomparsa del portafoglio e delle bottiglie di vino.

Il giovane, che in passato era già stato arrestato per furto in appartamento, è stato portato nel carcere di Marassi. Indagini in corso per verificare la possibile presenza di un complice.