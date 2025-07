Allarme furti a Castelletto: vie isolate nel mirino, tam-tam tra i residenti

Genova. Con l’estate e le ferie torna, come di consueto, l’allarme furti in casa, e nelle ultime settimane a fare i conti con i topi d’appartamento sono stati i residenti della parte alta di Castelletto.

Furti a Castelletto, nel mirino le vie più alte e isolate

A lanciare l’allarme sono stati proprio gli abitanti del quartiere sul gruppo social dedicato, con un tam-tam fatto di post e segnalazioni finalizzato a mettere in guardia chi vive in questa zona. Un fenomeno, quello dei furti in appartamento, che in estate s’impenna per l’assenza di proprietari e residenti per le vacanze. E da metà luglio sono state presi di mira appartamenti in via Delpino, via Crocco, via Cancelliere e salita Santa Maria della Sanità, soltanto per citare alcuni casi.

Sugli episodi è stata fatta denuncia e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di rintracciare eventuali bande, anche “trasfertiste”, in azione nel periodo estivo. Tra i residenti però sale la preoccupazione di ritrovarsi intrusi in casa, complice anche la necessità di notte di lasciare le finestre aperte per fronte alla calura.

Non solo in casa: raffica di furti sulle auto

Una piaga che si aggiunge a quella dei furti sulle auto, che continuano ormai da mesi senza sosta in tutto il quartiere. Approfittando dell’isolamento delle vie più alte di Castelletto, i ladri hanno preso di mira le macchine parcheggiate forzando serrature e rompendo vetri (ma in alcuni casi sono riusciti ad aprire le portiere senza scasso, come testimoniamo alcune vittime) per frugare gli abitacoli.

I furti sono quasi sempre di poco conto, visto che i residenti hanno ormai imparato a non lasciare nulla in macchina: caricabatterie, cuffiette dimenticate, monete e altri oggetti di scarso valore. Chi si ritrova con finestrini infranti o serrature danneggiate deve però far fronte al costo della riparazione, oltre alla frustrazione nel vedersi la macchina razziata anche più volte in poco tempo.