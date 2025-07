‘Fuori dal centro: film, musica, incontri’, il 10 luglio alla Fratellanza di Pontedecimo serata con Bruno Morchio

Genova. Giovedì 10 luglio 2025 inizia l’arena Montaldo alla Soms La fratellanza (via Isocorte, 13) di Pontedecimo con l’incontro, ore 20.45, con lo scrittore Bruno Morchio, direttore Valpolcevera Noir. Segue la proiezione de ‘Il caso Belle Steiner’ di Benoit Jacquot, tratto dal romanzo ‘La morte di Belle’ di Georges Simenon.

Inaugurata lo scorso anno in omaggio al grande regista genovese Giuliano Montaldo, l’arena fa parte di Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri, manifestazione culturale curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da Acec sas. Liguria in collaborazione con Arci Ucca. Nel progetto rientrano anche Nervicinema (via alla Chiesa Plebana, 5) nello spazio all’aperto del Cinema San Siro a Nervi, e la programmazione in sala con aria condizionata del Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) di Sampierdarena.

La rassegna aderisce a Cinema Revolution, iniziativa del ministero della Cultura grazie alla quale l’ingresso per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro.

L’arena Montaldo resterà aperta fino a martedì 9 settembre con 26 proposte cinematografiche che comprendono il meglio del cinema d’essai della stagione 2024/2025 (il biopic su Enrico Berlinguer Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, il brasiliano premio Oscar Io sono ancora qui di Walter Salles, la commedia sull’emigrazione italiana negli Stati Uniti Napoli – New York di Gabriele Salvatores), film di recente uscita (il finlandese 100 litri di birra di Teemu Nikki) e documentari come No Other Land di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor, sul conflitto israeliano-palestinese.

Oltre che sui singoli titoli proiettati, Montaldo punta sugli eventi collaterali, come incontri, mostre, momenti musicali e degustazioni.

Il programma è ricco fin da luglio, mese che prevede l’intervento di Graziano Valenti (presidente del Gruppo Scarponi) prima del film Fino alle montagne di Sophie Deraspe (martedì 15), l’incontro con l’attrice Orietta Notari, tra le protagoniste di Vermiglio di Maura Delpero (giovedì 31) e le presentazioni dei libri L’ultimo padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro di Luca Ponzi (ed. Rubbetino) in occasione della proiezione di Iddu – L’ultimo padrino di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia (martedì 22) e Beatles in Italy di Ferdinando Fasce (De Ferrari editore) in abbinamento al documentario A Fab Day’s Night – Le giornate genovesi dei Beatles di Elisabetta Ferrando (giovedì 24).

Da segnalare anche l’esposizione di foto, locandine e manifesti a cura di Lino Zanellato Gian Maria Volonté: un attore contro, che sarà inaugurata martedì 29 luglio per la proiezione del documentario Volontè – L’uomo dai mille volti di Francesco Zippel.

Come nelle altre due realtà di Fuori dal centro – Festival, anche qui si svolgerà il concorso dedicato ai bambini Disegna la sala cinematografica dei tuoi sogni, in questo caso collegato alle proiezioni di Elio di Adrian Molina e di Lilo & Stich di Clean Fleischer Camp. Gli elaborati migliori saranno esposti in autunno nelle sale Acec genovesi.

Anche quest’anno si svolgerà il sondaggio sui Film della Critica nel quale si chiederà al pubblico di esprimere un giudizio da 1 a 5 sui titoli designati dal Sncci Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani come particolarmente meritevoli. In base alla media dei voti, sarà decretato il Film della Critica preferito dal pubblico di Fuori dal centro – Festival. Quest’anno i titoli in gara sono 6, cui due saranno proiettati all’arena Montaldo: il film di Mario Martone su Goliarda Sapienza Fuori con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie e il discusso ma pluripremiato musical ambientato in Messico Emilia Pérez di Jacques Audiard.

L’arena Montaldo vede la partecipazione e la collaborazione di molte realtà cittadine, quali la compagnia Viotti & Friends, Libera, Assopace Palestina, I Canterini della Val Verde, il Circolo Musicale Risorgimento la Cooperativa I Ragazzi della Luna, la Fondazione della Spezia “Il Domani dell’Autismo”; l’Udc Unione Ciclistica Valpolcevera l’A.S.D. La Fratellanza.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15 in funzione della luce solare e saranno in modalità Silent Movie con le cuffie Wi-Fi consegnate all’ingresso dell’arena.