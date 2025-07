Morto sulla scogliera di Bogliasco, fissati i funerali dell’infermiere Fabrizio Favata

Genova. Saranno celebrati sabato 12 luglio i funerali di Fabrizio Favata, l’infermiere di 54 anni morto il 2 luglio scorso a Bogliasco, nei pressi della scogliera di Pontetto, mentre stava entrando in mare per un bagno.

I funerali di Fabrizio Favata saranno tenuti alle 11.30 nella chiesa dell’ospedale San Martino, dove l’infermiere lavorava ed era quindi molto conosciuto.

Il servizio delle esequie sarà operato da Asef, la partecipata comunale che si occupa di servizi funebri.

La tragedia di Fabrizio Favata davanti a decine di bagnanti

Fabrizio Favata era morto all’improvviso, per un malore, nel pomeriggio del 2 luglio mentre si trovava al mare insieme alla compagna e al figlio piccolo. La tragedia, sotto gli occhi dei familiari e di decine di persone, a Bogliasco, poco distante dalla casa dell’uomo.

Favata era molto amato da amici e colleghi e supportato dopo che, dal 2020 era stato provato psicologicamente e fisicamente dal covid. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati nel corso di questi giorni.

La morte è stata inevitabile. L’uomo è entrato in acqua ed è subito parso in difficoltà. Quando altri bagnanti hanno provato a soccorrerlo era già troppo tardi. Sul posto erano arrivati subito anche i sanitari, la Capitaneria e i carabinieri ma le manovre di rianimazione non erano riuscite a riportarlo in coscienza.