Genova. Chiesa piena e tanta commozione per i funerali di Alessio Gaglia, l’agente della polizia locale di Genova morto in un incidente stradale a Struppa venerdì 18 luglio, che si sono celebrati oggi nella chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea di piazza Matteotti, a Genova.

I funerali di Alessio Gaglia nella chiesa di Matteotti

Già poco prima della funzione in piazza si sono radunati agenti della Polizia Locale e autorità, tra cui la sindaca Silvia Salis con il tricolore, e la giunta al completo: le assessore Francesca Coppola, Arianna Viscogliosi, Cristina Lodi e Rita Bruzzone, il vice sindaco Alessandro Terrile e gli assessori Emilio Robotti, Massimo Ferrante e Davide Patrone.

Presente anche la questora di Genova, Silvia Burdese, i vertici del corpo di Polizia Locale e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Chiesa gremita per l’ultimo saluto

La bara è stata portata in chiesa dai colleghi di Gaglia, adorna di rose bianche, e sistemata nei pressi dell’altare, davanti un leggio con appoggiato il cappello da agente di Polizia Locale. Gremita la chiesa, tra colleghi, amici e istituzioni.

Grandissima la commozione, con i familiari di Gaglia che sono scoppiati a piangere all’uscita della bara, accolta da una formazione di agenti di Polizia Locale.

È stata inoltre chiusa temporaneamente via XX Settembre nella parte alta per consentire il corteo su due ruote in omaggio al giovane agente deceduto.

“Alessio era un esempio, ci spronerà a continuare il nostro lavoro ancora meglio”

“Alessio è stato un esempio di professionalità e dedizione, un riferimento per molti colleghi, un operatore rispettoso, preparato, pronto, vigile: un vanto per la grande famiglia del corpo di polizia locale che oggi lo piange sinceramente come uno dei suoi figli migliori che prematuramente se ne va, purtroppo anche uno dei più giovani – ha detto Luca Falco, responsabile territoriale dell’unità Valbisagno, distretto in cui Gaglia prestava servizio – La sua scomparsa ci spronerà a continuare il nostro servizio quotidiano, a svolgerlo ogni giorno meglio del precedente come Alessio si sforzava di fare, perché il suo sacrificio non sia stato vano: onoreremo ancor più questa divisa che Alessio con fierezza ogni giorno indossava e della quale faticava a svestirsi ad ogni fine turno”.

“Alessio aveva fortemente voluto fare questo lavoro, lo amava e lo sapeva fare bene: nella sua breve carriera ha saputo affrontare alcune situazioni complesse mostrando una professionalità che personale di maggiore esperienza non è ancora riuscito ad acquisire, aveva quella che potremmo definire una innata predisposizione, aggiungeva entusiasmo e come già detto una inesauribile voglia di migliorarsi quotidianamente. È questo il lascito di Alessio che faremo nostro cercando di migliorarci quotidianamente, per essere ogni giorno qualcosa di più di quelli che eravamo il giorno precedente”

Il dolore per la morte di Alessio Gaglia

Alle esequie hanno partecipato amici, colleghi, la compagna e i familiari di Gaglia, 31enne originario di Serra Riccò, che si sono riuniti per provare a far fronte allo choc e al dolore per averlo perso in modo così improvviso e inaspettato.

“Eri un vero collega, un amico di cui ti potevi fidare, come dicevano in tanti eri il mio cocco, o come ti chiamavo io il mio pupillo – è stato il commento addolorato di uno dei colleghi – Mi mancheranno tante cose. Le promesse fatte, i nostri servizi di pattuglia, gli obiettivi che ci ponevamo, un po’ tutto! Mi mancherai tanto tanto”.

E ancora: “Ci hai insegnato tanto Ale, non possono andarsene ragazzi come te. Mi raccontavi sempre di come eri fiero di svolgere l’ordine pubblico nella tua Genova. Per te era una questione di principio, ti dava soddisfazione educare le scorrettezze. Sei un esempio per tutti noi”.

Le ipotesi sulla dinamica del tragico incidente

L’agente motociclista è stato vittima di un terribile incidente in via Pedullà, a Struppa, mentre si dirigeva con il mezzo di servizio sul luogo di un altro incidente stradale.

Stando a quanto ricostruito sino a oggi dalla polizia stradale, incaricata degli accertamenti sul sinistro, Gaglia procedeva verso Bavari con le sirene accese, ed è arrivato all’incrocio tra via Pedullà e via Luigi Canepa a velocità elevata, passando con il rosso. In quel momento stava passando un’auto guidata da una donna, che viaggiava con due bambine, e l’agente è andato a sbattere contro la parte posteriore sinistra della macchina.

Il vigile è stato sbalzato dalla moto ed è finito diversi metri in avanti sulla strada. Ha perso il casco e per questo ha subito un gravissimo trauma cranico, oltre a molteplici altre gravi lesioni . Nel pomeriggio di venerdì il disperato tentativo di salvarlo con un delicato intervento chirurgico per tentare di ridurre l’emorragia cerebrale, ma nella notte il giovane è morto.