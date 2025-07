In sella a uno scooter rubato, fuggono all’alta della polizia di Stato: denunciati

Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato in concorso tra loro un 35enne e un 44 enne per ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, solo il 35enne, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

La scorsa notte i due erano in via Gramsci a bordo di uno scooter rubato, intercettati da una volante, si sono dati alla fuga in via delle Fontane per eludere il controllo.

Gli agenti hanno inseguito il veicolo intimando l’alt più volte, ma il conducente – il 35enne – ha proseguito la marcia fino a quando non ha abbandonato lo scooter in vico Croce Bianca, rischiando peraltro di investire un pedone sul marciapiede. Poi è scappato a piedi insieme al complice.

Durante l’inseguimento un equipaggio della polizia locale in vico del Campo è intervenuto in ausilio dei colleghi, bloccando il 44enne, mentre gli agenti hanno fermato il più giovane poco dopo, in vico Superiore di Santa Sabina.

All’interno dello scooter, recuperato e portato in questura per essere riconsegnato all’avente diritto, sono stati trovati due cacciaviti.

Il 35enne, in evidente stato di alterazione psicofisica è risultato positivo all’alcool test non che sprovvisto di regolare patente di guida, revocata nel 2009.

E’ stato sanzionato anche in via amministrativa per guida sotto l’effetto dell’alcool, violazione della segnaletica stradale e invasione della carreggiata opposta.

Entrambi gli indagati, oltre che pregiudicati per reati contro il patrimonio, erano anche già gravati dall’avviso orale del questore, notificatogli nei mesi scorsi dai commissariati di Cornigliano e Centro.

A seguito della stesura degli atti sono stati denunciati in stato di libertà.