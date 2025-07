Sant’Olcese. Una copiosa fuga di gas, così l’hanno definita i vigili del fuoco, è avvenuta questa mattina attorno alle 5.30 a Sant’Olcese nella frazione di Manesseno.

Per questioni di sicurezza le 14 famiglie, una ventina di persone in tutto, sono state evacuate dalla palazzina in via Poiré 27, tra cui una signora di oltre 90 anni.

Sul posto anche i tecnici di Iren per lo scavo, la polizia locale per la gestione del traffico e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco.

Non risultano interventi del 118 per feriti o intossicati.

Il Comune di Sant’Olcese comunica che la strada è ancora chiusa dopo le 8 del mattino. L’invito è a prestare cautela, non transitare, non recarsi sul luogo.

La sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, contattata da Genova24, spiega: “La fuga di gas è avvenuta su strada, ma si è diffusa attraverso le cantine della palazzina e l’odore ha allertato gli abitanti. La strada è stata chiusa per precauzione e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per trovare l’origine della perdita. Ci hanno comunque rassicurato che la situazione è sotto controllo. I tecnici di Ireti sono sul posto per intervenire una volta che la rottura nella tubazione è stata individuata. Le persone evacuate sono state sistemate momentaneamente in uno spazio della vicina Pubblica assistenza”.

Dal punto di vista del traffico non si registrano disagi in quanto c’è una viabilità alternativa in via Sardorella.