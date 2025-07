In fuga da Bologna su un furgone rubato, 29enne bloccato a Genova

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 29enne cittadino tunisino, residente fuori regione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Emilia martedì scorso.

L’uomo è stato intercettato in via Milano da un equipaggio del Commissariato Cornigliano mentre era a bordo di un furgone intestato a una società di Bologna risultato rubato il giorno prima.

Portato in questura, è emersa un’evasione evaso lunedì scorso dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto per un furto aggravato in un negozio di gioielli della sua città.

Era inoltre sprovvisto di patente in corso di validità per cui è stato sanzionato amministrativamente, mentre il mezzo rubato verrà restituito questa mattina al proprietario. Il 29enne è stato portato nel carcere di Marassi.