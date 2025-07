Forum Ambrosetti, Piana: “Oltre 200 milioni di euro per il futuro delle aree rurali liguri”

Genova. “Il futuro delle aree rurali della Liguria passa da uno sviluppo sostenibile, dalle infrastrutture, dai servizi e dalle nuove imprese. Con il Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 abbiamo una leva concreta da oltre 205 milioni di euro per contrastare lo spopolamento, favorire l’insediamento di giovani, rilanciare le comunità interne e rafforzare la competitività del nostro sistema agricolo e forestale”. Così il vicepresidente della Regione Liguria con delega agli Enti locali, Alessandro Piana, in occasione della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 The European House – Ambrosetti (TEHA Group), in corso oggi a Rapallo.

Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) costituisce uno strumento fondamentale non solo per il settore primario, ma per tutto il tessuto economico e sociale delle aree interne. “In Liguria – sottolinea Piana – sono stati attivati 45 interventi mirati, con una programmazione lungimirante e coerente con le esigenze del territorio”. Tra questi spiccano gli interventi infrastrutturali (SRD07, SRD08, SRD09 e SRD11), che consentono di finanziare opere strategiche come reti viarie, infrastrutture idriche, sistemi digitali, impianti per energia da fonti rinnovabili, infrastrutture silvo-pastorali e irrigue e mezzi di trasporto scolastici più moderni e sicuri. “Si tratta – prosegue Piana – di opere indispensabili per garantire la qualità della vita, l’operatività delle imprese e l’attrattività delle aree montane”.

Oltre 33 milioni di euro saranno destinati a queste misure, che prevedono anche un premio per i progetti condivisi da più enti pubblici con il coinvolgimento di soggetti privati, in un’ottica di governance partecipata e sviluppo locale.

A questi si affiancano gli interventi per le start-up agricole e non agricole (SRE01, SRE02, SRE03, SRE04), con più di 13 milioni di euro destinati a favorire l’insediamento di giovani agricoltori e nuove imprese forestali o extra-agricole nelle zone rurali. “Diamo sostegno concreto – spiega il vicepresidente – a chi sceglie di vivere e lavorare nei nostri territori, anche su terreni abbandonati, attraverso un pacchetto integrato che prevede incentivi per l’avvio, l’ammodernamento e la diversificazione delle attività. Con il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) ci siamo già occupati, di interventi di messa in sicurezza e restyling dei centri urbani. Ora intendiamo avviare un’interlocuzione con il Governo per proseguire su questa linea, rafforzando gli investimenti nei territori montani, anche attraverso infrastrutture strategiche come gli impianti di risalita, ad esempio a Monesi e Santo Stefano d’Aveto”.