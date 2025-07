Forum Ambrosetti, Giampedrone: “Sulle infrastrutture non stiamo perdendo neanche un minuto”

Rapallo. “Sul tema delle infrastrutture con il presidente Bucci, in una logica di squadra con tutti gli attori del mondo economico e portuale, stiamo portando avanti un lavoro continuo e spasmodico, consapevoli della loro importanza per sostenere lo sviluppo economico produttivo e sociale. Non stiamo perdendo neanche un minuto e credo che con questa impostazione e consapevolezza i risultati arriveranno presto. L’impegno è rivolto a non solo a recuperare il tempo perso nel passato, ma anche alla prospettiva futura, per creare oggi le condizioni dello sviluppo infrastrutturale per i prossimi decenni”.

Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone intervenuto questa mattina alla 9° edizione del Think Tank Liguria 2030 organizzato a Rapallo da The European House – Ambrosetti e TEHA Group.

Giampedrone ha sottolineato che “certamente avere al governo il viceministro Rixi che parla della Liguria è un elemento molto importante”, evidenziando anche l’impegno della Regione sul tema delle strade secondarie “che non sono meno importanti delle grandi opere – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture – e sulle quali c’è una grande attenzione della Regione con investimenti molto significativi per territorio come il nostro che vive grazie ai collegamenti tra l’entroterra e la costa”.

Un accenno poi al tunnel della Fontanabuona, “che nasce dai risarcimenti dovuti dopo la tragedia del crollo di ponte Morandi: la scelta fatta allora dal Comune insieme alla Regione e all’Autorità portuale fu quella di investire in capacità infrastrutturale e credo che questo lavoro potrà portare risultati positivi anche in tempi brevi”, ha concluso Giampedrone.