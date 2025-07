Forte Santa Tecla, Bevilacqua e Piciocchi: “Riaperto grazie al lavoro del centrodestra”

Genova. “Grazie all’impegno e al proficuo lavoro del centrodestra ha riaperto il Forte di Santa Tecla, sulle alture del quartiere genovese di San Fruttuoso, nell’ambito del progetto del Comune di Genova per il restauro e la valorizzazione della cinta muraria e del Sistema dei Forti (restauro dei primi 5 Forti 19,21 milioni di euro e Strada dei Forti 8,6 milioni di euro). In questo caso, i lavori sono partiti nel dicembre 2023 e sono terminati lo scorso maggio, con un finanziamento complessivo di 1,75 milioni di euro”. Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Genova Alessio Bevilacqua (Lega) e Pietro Piciocchi (Vince Genova).

“Le opere di restauro hanno riguardato le parti interne ed esterne, l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di spazi per l’accoglienza, i servizi igienici. Inoltre, è stata creata una nuova illuminazione a led e un impianto scenografico della cortina muraria esterna. La giunta di centrodestra ha lavorato per rilanciare il Sistema dei Forti che per troppi anni era stato abbandonato e finalmente adesso può rinascere, con l’obiettivo di restituire le fortificazioni a residenti e turisti, portando benefici dal punto di vista sociale, culturale ed economico per la Città e le nostre vallate”, proseguono Piciocchi e Bevilacqua.

“Fondamentale, in questo senso, la sinergia con le associazioni del territorio che, con il loro impegno quotidiano, ci hanno aiutato a valorizzare l’entroterra genovese e il suo importante patrimonio paesaggistico, di produzioni artigianali ed enogastronomiche. Spiace constatare che il nuovo assessore competente, annunciando l’apertura del Forte S. Tecla, non abbia avuto la correttezza istituzionale di citare la precedente amministrazione comunale che è riuscita a finanziare questo progetto, il quale si unisce all’attività di recupero delle varie fortificazioni genovesi attualmente in corso”, concludono.