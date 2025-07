Formazione sulla sicurezza, 30 giovani sindacalisti da tutta Italia al cantiere del Terzo Valico

Genova. Si è conclusa oggi al cantiere del Progetto Unico Terzo Valico – Nodo di Genova – la due giorni formativa delle ragazze e dei ragazzi della UIL under 35, provenienti da tutta Italia, che partecipano al programma Go Beyond.

Al centro del programma di questa sesta edizione ci sono le best practices sulla sicurezza nel settore dell’edilizia. Uno studio Eures indica per il nostro Paese un’incidenza superiore di infortuni mortali sul lavoro nei comparti delle costruzioni insieme a trasporti e agricoltura. Mentre sul fronte degli infortuni non mortali sanità e agricoltura.

La delegazione di Go Beyond della Uil, composta da trenta ragazze e ragazzi, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del Progetto Unico Terzo Valico – Nodo di Genova ma anche una sessione formativa preventiva che ha messo al centro la sicurezza nell’ambito delle lavorazioni della grande opera. I formatori e il sindacato Feneal Uil (comparto edilizia) hanno illustrato la figura RLS di tratta (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) che ha portato benefici al sistema delle grandi opere negli ultimi quattro anni. Questa figura è libera di agire nei cantieri perché dipende gerarchicamente dalle tre sigle sindacali ed ha la capacità di fare sicurezza reale. “Siamo lieti che la UIL Nazionale abbia scelto Genova tra le tappe previste nel percorso di alta formazione “Go Beyond 6″ – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario confederale regionale Uil Liguria con delega alle politiche giovanili – la formazione dei giovani dirigenti sindacali non può prescindere dagli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È fondamentale che le nuove generazioni siano vettori di un processo di sensibilizzazione che tenga conto del fatto che la sicurezza è un diritto per la salute dei lavoratori”