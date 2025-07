Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo: escluso il Teatro Akropolis con il suo Festival Testimonianze Ricerca Azioni

Genova. Il Festival Testimonianze Ricerca Azioni di Teatro Akropolis, insieme ad altri 29 festival storici, è stato escluso dal contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) per il triennio 2025-2027. Nella nota del Teatro si legge: “Un duro colpo che mette a rischio l’esistenza di numerose realtà culturali di rilevanza nazionale e internazionale. Nel 2024 il Festival Testimonianze ricerca azioni ha compiuto 15 anni, 15 anni di lavoro incessante sul teatro contemporaneo svolto a Genova Sestri Ponente, quartiere difficile in cui Akropolis ha portato alcuni tra i più significativi artisti della scena contemporanea. La commissione del ministero della Cultura sceglie di non sostenere più il lavoro di Akropolis. Nei nuovi punteggi assegnati ai Festival Multidisciplinari, alla realtà genovese è stato dato un inspiegabile 8.9 a fronte del punteggio di 29 ottenuto da Akropolis per le scorse edizioni. Un declassamento che pone Testimonianze ricerca azioni fuori dai Festival finanziati (il punteggio minimo per accedere ai contributi è di 10 punti) nonostante il progetto continui a crescere, come dimostrano i numeri dell’esperienza quindicennale”.

I numeri parlano di 40 mila presenze a spettacoli, workshop, incontri, convegni e seminari, 1.300 artisti ospitati, 410 giornate di festival, 515 eventi fra spettacoli e attività collaterali, 100 prime nazionali e oltre 50 partner culturali e istituzionali.

Teatro Akropolis è una della realtà più importanti a livello nazionale per il costante lavoro sulla ricerca, sul performativo e sulla transdisciplinarietà dei linguaggi, con un programma fortemente innovativo.

“Colpire Akropolis vuol dire colpire un modo di fare cultura, colpire chi mette a fondamento della sua vocazione la ricerca e la contemporaneità privando la Liguria e tutto il sistema teatrale italiano di una delle voci più innovative e radicali. Dal 2018 Testimonianze ricerca azioni, il festival di Teatro Akropolis, è stato riconosciuto a livello di contributo ministeriale per l’alta qualità artistica del progetto, ottenendo uno dei punteggi più alti e può vantare numerosi premi, tra cui i più prestigiosi del teatro italiano: Premio Hystrio (2021) e Premio Ubu – Progetti speciali (2017). Le attività di Teatro Akropolis coinvolgono sul territorio, tra personale direttamente impiegato e indotto, centinaia di lavoratori”.

La direzione del teatro comunica che sta lavorando con dedizione per garantire che Testimonianze Ricerca Azioni possa continuare il proprio cammino di crescita, “preservando la qualità e l’integrità della sua proposta culturale, offrendo uno spazio libero di pensiero, arte e partecipazione”.