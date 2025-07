Flixbus, da Genova 80 destinazioni senza cambio. Le più utilizzate? Gli aeroporti lombardi, Nizza e Firenze

Milano. FlixBus ha potenziato le tratte con la provincia di Genova per l’estate, rafforzando i collegamenti con il capoluogo e inaugurando il servizio a Sestri Levante.

La società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza da Genova fino a settembre 2025: i dati che emergono fotografano le abitudini di viaggio dei Genovesi.

Flixbus: da Genova verso oltre 80 destinazioni: quasi la metà in otto Paesi esteri

Oggi da Genova si possono raggiungere, senza alcun cambio, 81 destinazioni, di cui ben 34 si trovano all’estero, in otto diversi Paesi europei.

Fra le mete internazionali direttamente raggiungibili dal capoluogo, vi sono Nizza (collegata fino a 12 volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da 2 ore e 40 minuti), Barcellona (fino a cinque corse al giorno) e Lione (fino a quattro), ma anche Parigi, Zurigo, Monaco di Baviera e Bruxelles sono collegate ogni giorno. Con un solo cambio in queste città, si potranno raggiungere molte altre destinazioni.

Oltre a rafforzare la frequenza giornaliera sui collegamenti internazionali, FlixBus ha potenziato anche le tratte domestiche in partenza da Genova.

Per tutta l’estate il capoluogo sarà collegato con Roma quasi 200 volte a settimana, con Firenze più di 80 volte, con Milano più di 70 e con Torino e Napoli più di 60 volte. Sono inoltre state ampliate le tratte con l’aeroporto di Milano Malpensa, collegato fino a quattro volte al giorno con tempi di percorrenza da due ore e mezza, mentre lo scalo di Orio al Serio è raggiungibile fino a cinque volte al giorno.

Come sempre, sia sulle tratte transfrontaliere che su molte rotte domestiche saranno attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

I collegamenti preferiti da Genova sono gli aeroporti, ma anche Nizza, Firenze e Lione

Nella classifica delle destinazioni più gettonate dai Genovesi domina Milano, ma in seconda e terza posizione si trovano, rispettivamente, gli aeroporti di Malpensa e di Orio al Serio.

Appena sotto il podio, in quarta posizione, spicca Nizza, mentre il nono e decimo posto sono occupati da Monaco di Baviera e Lione. Ecco come si presenta la Top 10:

Milano Aeroporto di Milano Malpensa Aeroporto di Orio al Serio Nizza Firenze Roma Torino Napoli Monaco di Baviera Lione

La presenza degli aeroporti e di tre mete internazionali in classifica racconta l’estate all’estero di molti Genovesi, bilanciata dal successo che continua a essere riscosso dalle grandi città d’arte italiane.

Nuova fermata Flixbus a Sestri Levante

È operativa una nuova fermata in Piazza Italia a Sestri Levante, che viene così collegata con Nizza e con diverse città italiane, tra cui Firenze (in due ore e 50 minuti), Pisa, Roma, Napoli e Salerno.

Il servizio opera da Sestri Levante cinque giorni su sette, dal giovedì al lunedì, con partenza alle 20:10 e la possibilità di raggiungere comodamente in notturna le città più distanti, come Napoli e Salerno.

Il servizio Flixbus

Il concorso social per i 10 anni di FlixBus: in palio, viaggi gratis verso 6.800 destinazioni

Quest’anno FlixBus compie 10 anni in Italia, e vuole celebrare questo traguardo insieme alle persone che, dal suo lancio sul mercato italiano nel 2015, hanno utilizzato il servizio nel Paese. Per coinvolgerle nei festeggiamenti l’operatore ha lanciato un concorso social mettendo in palio viaggi andata-ritorno verso una qualsiasi fra le 6.800 destinazioni raggiunte in tutto il mondo.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram taggando l’account @flixbus con l’hashtag #10FlixBusIT.

Ogni settimana, fino al 17 agosto, sarà premiata una foto. Tutti i dettagli sono reperibili nella sezione dedicata del sito: Partecipa al concorso per i 10 anni di FlixBus in Italia!