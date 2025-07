Fiumara, 22enne si nasconde dalla polizia: trovato con una collanina d’oro rubata

Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato un egiziano di 22 anni per il reato di ricettazione.

Gli agenti di una volante del commissariato Cornigliano, durante il regolare pattugliamento, hanno effettuato un giro a piedi all’interno dei giardini Ansaldo della Fiumara notando il 22enne nascondersi utilizzando la sagoma di un albero.

Gli operatori lo hanno così controllato trovandolo in possesso di una collana d’oro rotta che il giovane ha cercato di nascondere sotto il piede.

I successivi accertamenti hanno consentito agli agenti di scoprire che un genovese, in data 8 luglio, aveva sporto denuncia di un furto con strappo avvenuto nella stazione ferroviaria di Sampierdarena, dove tre persone gli avevano rubato la collana in oro per poi fuggire in direzione Fiumara, zona dove è stato fermato il 22enne.

La vittima, contattata dagli agenti, ha mostrato loro una foto della collanina rubata risultata essere identica a quella trovata in possesso dell’egiziano.

Il giovane, con svariati precedenti di polizia, è stato denunciato. La collanina rinvenuta è stata posta sotto sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.