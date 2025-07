Fillea Cgil: “Nell’appalto nel cantiere Iren a Borgoratti durc assente e contratti irregolari”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dalla Fillea Cgil di Genova. “Alcune settimane fa, a seguito di un infortunio sul lavoro, gli operai edili occupati in un cantiere in via Sapeto a Borgoratti avevano chiesto l’intervento dei sindacalisti della Fillea Cgil. Giunti in cantiere, Serafino Larosa segretario Fillea CGIL Genova e Khay Abderrahim funzionario del sindacato, avevano trovato una selva di subappalti con irregolarità di vario genere confermate oggi dall’attività dell’Ispettorato del Lavoro”.

“Secondo quanto appreso, la Capitolina Costruzioni azienda in appalto Iren, avrebbe attivato contratti di lavoro irregolari, mancava della patente a punti e soprattutto mancava del Durc il documento unico di regolarità contributiva, strumento senza il quale alle aziende del settore è preclusa l’attività”, dichiarano dal sindacato degli edili.

“Quanto accaduto nel cantiere di via Sapeto è molto grave e si spiega solo nell’ottica di una contrazione dei costi a scapito dei diritti di chi lavora – commentano i sindacalisti Fillea CGIL Genova – quasi certamente si tratta di un affidamento al massimo ribasso e questo ci preoccupa fortemente perchè nell’autunno, proprio Iren, dovrà assegnare gli affidamenti per i settori gas e acqua e non vorremmo ritrovarci nuovamente davanti a situazioni di questo tipo”.