Sedici bande e 600 musicisti a Genova per i 180 anni della Filarmonica Sestrese

Genova. In occasione del 180° anniversario della Filarmonica Sestrese, dal 10 al 13 luglio torna a Genova l’International Music Festival, un grande evento musicale a cura della Filarmonica Sestrese, che negli anni passati ha visto la partecipazione di gruppi bandistici da Finlandia, Francia, Repubblica Ceca, Estonia, Bulgaria, Spagna, Portogallo, Ungheria, Germania, Svizzera, Scozia, Russia, Israele, Canada e Stati Uniti.

Per quattro giorni Genova diventerà dunque un grande palcoscenico sul quale si esibiranno 16 bande e 600 giovani musicisti provenienti da quattro nazioni, che si esibiranno in concerti, performance e sfilate, tutto a ingresso libero.

La Filarmonica Sestrese festeggia con l’International Music Festival

“Nel corso di 21 anni il www.internationalmusicfestival.eu si è affermato come un evento atteso e apprezzato da un pubblico di tutte le età e, per i visitatori, anche come occasione di vivere un’esperienza completa di natura musicale e artistica, grazie alle bellezze del paesaggio e ai tesori artistici della nostra città – hanno commentato l’assessora alle Tradizioni Tiziana Beghin e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Un grande ringraziamento agli organizzatori, che offriranno alla città quattro giornate all’insegna della musica, e un invito ai cittadini e ai turisti a lasciarsi coinvolgere e a partecipare con entusiasmo alla manifestazione”.

“Dopo il grande successo dell’edizione post covid 2023, tornano a Genova e in Liguria complessi musicali, bandistici, jazz, majorettes che arrivano da Danimarca, Svizzera, Stati Uniti, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, dalle province di Genova e La Spezia – ha spiegato il presidente della Filarmonica Sestrese Roberto Parodi – Un felice ritorno dell’antica tradizione delle bande musicali, a dimostrazione del fascino esercitato sui giovani, che frequentano le loro scuole di musica. Genova è l’unica grande città che dal 2004 riesce a mantenere vivo questo grande evento, grazie alla sinergia con le istituzioni”.

Il programma del festival

giovedì 10 luglio h 17

Cerimonia di apertura a Sestri Ponente

Sfilata in via Sestri, piazza dei Micone e piazza Tazzoli. La Filarmonica Sestrese eseguirà gli inni nazionali dei gruppi partecipanti.

venerdì 11 luglio h 9.30

Breve sfilata in via Garibaldi fino a Palazzo Tursi e incontro con le autorità.

Arenzano:

17.30 lungomare, 18.30 via Bocca – p.zza Allende: esibizioni della Copenaghen Showband (Danimarca)

Palazzo Ducale

20.30 – Esibizione della Guggenmusik Tschaggi Waggi (Svizzera) per le vie principali del centro storico, da Porto Antico a Palazzo Ducale.

21.30 – Concerto della Philadelphia Jazz Orchestra (USA) nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Sori – Piscina del Mare (via Marinai d’Italia 1)

H 21 Concerto della Ondine Genevoise (Svizzera)

Sabato 12 luglio h 10 – 12.15

Palazzo Ducale: Concerti nel Cortile Maggiore (h 10 – Corpo Bandistico città di Cogoleto. H 10.45 – Banda Gioacchino Rossini di Recco, h 11.30 Banda Musicale N.S. della Guardia di Pontedecimo)

h 17-19: piazza Caricamento, Porto Antico, piazza De Ferrari, via XX Settembre. Grande parata di tutti i gruppi partecipanti, oltre a questi ospiti speciali: Bande di Pegli, Pra e Voltri, Complesso musicale di Torino e Turinstar Majorettes, complesso bandistico di Vezzano Ligure.

Ecco il percorso: piazza Caricamento, piazza Raibetta, via S. Lorenzo, via Cardinale Boetto, piazza De Ferrari, via XX Settembre, incrocio via Brigata Liguria/via Fiume

h 20.30 – 24 piazza Matteotti, Concerto per la città – apertura della Guggenmusik Tschaggi Waggi (Svizzera), concerti della Filarmonica Sestrese e della Philadelphia Jazz Orchestra (USA), Chiusura con la Copenaghen Showband (Danimarca)

Domenica 13 luglio

Palazzo Ducale – Concerti nel Cortile Maggiore:

h 10.15 Ondine Genevoise (Svizzera), h 11 Banda Sociale di Cavedine (TN), h 11.45 – Guggenmusik Tschaggi Waggi (Svizzera)

h 16.15 – Complesso Bandistico Vanzagallese ETS (Vanzaghello, MI)

h 17 – Copenaghen Showband (Danimarca)

h 17.45 – Cerimonia di chiusura