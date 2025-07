Fiera di San Pietro a Pra’, settanta banchi e tanti eventi: ecco come cambia la viabilità

Genova. Fino al 6 luglio Pra’ si anima con la tradizionale Fiera di San Pietro, organizzata dal Comune di Genova, con la Pro Loco Pra’, l’Unione Operatori Economici Pra’ e CIV Pra’.

Con la fiera di San Pietro si festeggia il patrono del quartiere protettore dei pescatori: un evento radicato nella tradizione locale che quest’anno ospiterà circa 70 bancarelle di merci varie e prodotti alimentari. La fiera sarà allestita su piazza Sciesa e nelle vie limitrofe.

Da venerdì 4 luglio a domenica 6 luglio verranno organizzati stand gastronomici, accompagnati da spettacoli e feste che arricchiranno il programma degli eventi. La fiera si concluderà con uno spettacolo pirotecnico, a partire dalle 23.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della Fiera, sono istituiti il divieto di transito e di sosta dalle 6 alle 24 – e comunque fino a cessate esigenze – di domenica 6 luglio in via Pra’ (dall’intersezione con piazza Sciesa fino al civico 27 nero di via Pra’), in via Bozzellari, in via Capoverde, via Poma.

È istituito, inoltre, il divieto di sosta fino alle 24 di lunedì 7 luglio – e comunque fino a cessate esigenze – in piazza Sciesa per i due posteggi di fronte ai civici 4 rosso – 6 rosso – 8 rosso.