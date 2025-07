Festa del Tanabata, il 4 luglio all’osservatorio del Righi animazione speciale e desideri da affidare alle stelle

Genova. Un’antica leggenda orientale vuole che la settima notte del settimo mese in Oriente si festeggino le stelle amanti: la principessa tessitrice e il pastorello dei buoi celesti. A loro, separati dall’impetuoso fiume della Via Lattea, viene concessa una sola notte per riunirsi, la notte in cui tutti i desideri si possono avverare. La notte viene festeggiata, a seconda delle località e delle regioni, in Cina o in Giappone, o il 7 luglio o il 7 agosto e anche quest’anno l’Osservatorio Astronomico del Righi vuole ricreare la magia di questo antico mito celeste con un’animazione speciale nella sala didattica-Planetario interamente dedicata alla festa del Tanabata.

La serata viene anticipata a venerdì 4 luglio (ore 21.45) in modo da farla coincidere con l’inizio del fine settimana. Inoltre, in Oriente molti popoli seguono ancora il calendario lunare; pertanto quest’anno la settima notte del settimo mese, quando cioè la Luna è al primo quarto, si verifica il 2 luglio.

Come vuole l’usanza, verranno distribuiti i cartoncini colorati (“tanzaku”) sui quali ciascuno scriverà il proprio desiderio. I cartoncini verranno poi appesi ai rami degli alberi di bambù presenti nel giardino antistante l’Osservatorio e lasciati alla luce degli astri per tutta la notte. Toccherà proprio alle stelle scegliere quale desiderio esaudire.

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al link Eventbrite. La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività: Animazione al planetario sul tema astronomico della giornata, cioè, nel caso specifico del Tanabata, sulla spiegazione del mito orientale delle stelle innamorate e delle sue connessioni astronomiche. Osservazione degli astri: in caso di condizioni meteo favorevoli osserveremo al telescopio la Luna dalla cupola dell’Osservatorio in gruppi ristretti (max 15 persone per volta). In caso di meteo nuvoloso o pioggia l’osservazione verrà sostituita da una chiacchierata sul funzionamento dei telescopi. Il rito del tanabata: scegli il tuo desiderio, scrivilo sul “tanzaku” colorato e appendi il bigliettino all’albero di bambù. Queste attività, di circa 30 minuti l’una, sono prenotabili in blocco. Il pubblico prenotato seguirà tutte queste tre attività in gruppi da max 15 persone l’uno per una durata complessiva di circa 90 minuti.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche, registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, prenotare i posti desiderati (adulti e bambini), pagare anticipatamente il totale corrispondente tramite carta di credito o PayPal. Il contributo richiesto è 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bimbi da 0 a 12 anni maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma. Le prenotazioni si chiudono 2 ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle 19.45.