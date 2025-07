Femminicidio Sestri Levante, il pm chiede 12 anni per Gian Paolo Bregante

I difensori Federico Ricci, Paolo Scovazzi e Sara Bellomo hanno chiesto il proscioglimento per totale infermità mentale e, in subordine, la seminfermità. Citando la perizia che aveva comunque stabilito non seminfermità dell’uomo, l’avvocato Ricci ha ricordato la “sofferenza relazionale” e dell'”intollerabile atteggiamento della moglie” che lo aveva ferito a avrebbe agito come un “grilletto”.

Bregante, che si trova ai domiciliari, questa mattina era in aula e ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Si è commosso nel tentare di spiegare come era diventata nell’ultimo periodo la vita con la donna che amava da tutta una vita: “Ho tentato di salvarla in ogni modo – ha detto – poi quel giorno non ho capito più niente e le ho sparato”. La sentenza è attesa tra due giorni, giovedì 17 luglio.