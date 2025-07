Ex Rinascente, Primark in stand-by. Salis: “Pronti a valutare alternative”

Genova. L’arrivo di Primark nell’ex Rinascente resta in forse. Lo ha confermato la sindaca Silvia Salis, parlando di una situazione “ancora non definita” e annunciando di avere iniziato a valutare quali altre realtà potrebbero occupare lo spazio da 7.500 metri quadrati in Piccapietra lasciato vuoto dal grande magazzino.

“Ho vagliato una serie di di realtà che volevano capire a che punto è la situazione Rinascente – ha detto Salis a margine di un incontro in Confcommercio – Prima di andare avanti dobbiamo avere notizie certe su Primark”. Il Comune d’altronde ha margine di manovra limitato, visto che il palazzo è di proprietà di Bper.

L’odissea dell’eex Rinascente

L’ex sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, a marzo, aveva confermato che la trattativa con il marchio irlandese di moda low cost era ancora in ballo, e che “ci sono sia i contratti preliminari sia la volontà di proseguire”, ma a oggi il quadro è ancora caratterizzato da incertezza e l’ex Rinascente spicca in Piccapietra come un grosso buco nero.

La notizia dell’approdo del colosso irlandese nell’ex Rinascente era infatti arrivata nel 2022, con auspicio di apertura nel 2025. Nel novembre del 2023 il colosso irlandese aveva anche diffuso un annuncio di ricerca personale per Genova, ma lo scorso anno la licenza è stata estesa al 2027: i costi per i lavori di riqualificazione e messa a norma, dopo anni sette chiusura, sono aumentati, e Bper ha chiesto più tempo. A oggi però nulla si muove nell’edificio, e il timore è che gli accordi siano saltati.

Salis: “L’ex Rinascente è uno dei miei chiodi fissi”

“La Rinascente è al centro del mio interesse – ha ribadito Salis – Ormai è diventato uno dei miei chiodi fissi, perché non posso accettare che in centro da anni ci sia una situazione così dimenticata. Sto proponendo, ovviamente nel rispetto del di chi ha la proprietà della Rinascente, quella realtà a una serie di player che possano essere interessati, perché è anche molto grande, quindi è complessa da gestire per una sola realtà”.

“Sto parlando anche con i grandi nomi che insistono su quell’area e che si potrebbero prendere cura di parti di Piccapietra – ha aggiunto la sindaca – E penso che sia importante anche far adottare a grandi realtà industriali e commerciali, parti della città, perché lo vogliono fare. L’area di Piccapietra va per forza rilanciata, non solo per un motivo di decoro e vivibilità e vivacità della città, ma anche per un motivo di sicurezza”.