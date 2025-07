Ex Ilva, il ministro Urso chiama Bucci e Salis: Cornigliano potenzialmente interessante per il forno elettrico

Roma. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha avuto oggi colloqui bilaterali con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e con la Sindaca di Genova Silvia Salis in merito allo sviluppo del polo siderurgico ligure.

Nel corso dei due confronti telefonici, il ministro Urso ha illustrato i contenuti del nuovo piano siderurgico nazionale, che traccia la transizione verso una siderurgia sostenibile attraverso l’adozione di forni elettrici e la realizzazione di impianti DRI (Direct Reduced Iron) al fine di ridurre le emissioni e rafforzare la competitività del comparto.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’approfondimento delle potenzialità del sito ex Ilva di Genova-Cornigliano, così come di quelle dei vicini stabilimenti di Novi Ligure (AL) e Racconigi (CN).

Proprio ieri il tema è tornato di stretta attualità, con il governatore Bucci che, senza entrare nello specifico, ha però anticipato di essersi iniziato a muovere per candidare Cornigliano a ospitare il forno elettrico. Più cauta Salis, che però ha ribadito come le aree liberate dall’ex altoforno e interessato dall’intesa del 2005 debbano avere una destinazione prioritariamente industriale e siderurgica.

I colloqui odierni hanno avuto luogo in vista della riunione a oltranza convocata al Mimit per martedì 8 luglio, con la partecipazione di tutte le amministrazioni – nazionali e locali della Puglia – coinvolte nella firma dell’accordo di programma per la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, assolutamente rilevante anche per gli stabilimenti ex Ilva presenti in Liguria e in Piemonte.