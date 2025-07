Ex Ilva, il ministro Urso a colloquio con l’arcivescovo Tasca: “Vogliamo mantenere l’occupazione”

Genova. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha avuto due “lunghi e cordiali colloqui telefonici” con l’arcivescovo di Taranto Ciro Miniero e con l’arcivescovo di Genova Marco Tasca sulle prospettive degli stabilimenti siderurgici dell’ex Ilva in Puglia e Liguria. Lo rende noto un comunicato del ministero.

I confronti odierni – spiega la nota – si collocano in preparazione dell’incontro previsto per domani al Mimit con le organizzazioni sindacali e della riunione ad oltranza convocata per martedì con tutte le amministrazioni, nazionali e pugliesi, coinvolte nella firma dell’accordo di programma per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto, ritenuto necessario per scongiurare lo stop degli impianti.

Il Ministro Urso, anche a seguito della conversazione avuta nel merito con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, “ha illustrato alle autorità ecclesiastiche di Taranto e Genova il piano di decarbonizzazione già presentato agli enti locali. Tale piano pone al centro i più alti standard di sicurezza sanitaria e ambientale e mira al mantenimento degli attuali livelli occupazionali“.

Lo scorso 2 luglio Urso aveva avuto “colloqui bilaterali” col presidente ligure Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis per illustrare i contenuti del nuovo piano siderurgico nazionale che prevede forni elettrici e impianti Dri. L’ipotesi, emersa negli scorsi giorni, è che queste realizzazioni possano trovare spazio a Cornigliano, soprattutto nel caso in cui fallisse il tentativo di trovare un’intesa a Taranto.