Genova. Una maglietta con la scritta “I bambini di Taranto vogliono vivere” e una missiva in cui sfogano tutto il disappunto e la frustrazione: è quanto ha inviato l’associazione Genitori tarantini alla sindaca di Genova, Silvia Salis, chiedendo che manifesti solidarietà alla città pugliese sulla vertenza ex Ilva.

La lettera arriva a poche ore dalla possibile firma del nuovo accordo di programma sull’impianto industriale di Taranto, accordo che il ministro Urso ha calendarizzato il prossimo 31 luglio, dopo che si sarà espresso il Consiglio comunale della città pugliese. Sul tavolo due opzioni possibili: il primo scenario, prevede la realizzazione a Taranto di tre forni elettrici e quattro impianti di Dri, con una ingente necessità di gas che richiederebbe la presenza di una nave rigassificatrice in rada nel porto, cosa che aggraverebbe l’impatto sulla città. La seconda ipotesi invece prevede la realizzazione di soli tre forni elettrici, senza impianti Dri, che sarebbero delocalizzati. Sarebbe operativa nel 2029, a regime nel 2032, un anno prima rispetto allo scenario principale. Questa ipotesi prevede un utilizzo minore di gas tra 1,3 e 1,4 miliardi di metri cubi.

In entrambi i casi, per Genova, è prevista la costruzione di un nuovo forno elettrico (esclusa la presenza dei più alti e impattanti impianti Dri) cosa che alleggerirebbe il sito pugliese e renderebbe maggiormente autonoma la lavorazione genovese ma che di fatto farebbe tornare impianti a caldo a Cornigliano, sebbene con un impatto ambientale inferiore rispetto ai tradizionali altoforni.

Due città legate dall’Ex Ilva e dalle proteste

La scelta del governo di puntare su un piano industriale con questo assetto (che poi dovrà trovare un partner privato per essere realizzato) ha da subito scatenato diverse reazioni. Se da parte della politica l’opzione ha trovato consenso – seppur con diverse misure, dall’entusiasmo di Bucci alla disponibilità al dialogo di Salis – dal punto di vista dei cittadini immediata è stata la levata di scudi.

“Cornigliano non ha bisogno di un forno elettrico, non ha bisogno di nuovo inquinamento, e sappiamo che il lavoro va salvaguardato ma non accetteremo provocazioni”. Questo è stato il commento di Patrizia Avagnina, una delle fondatrici delle Donne di Cornigliano, intervenuta la scorsa settimana in un’assemblea pubblica organizzata per iniziare a parlare dell’ipotesi del ritorno della fusione a caldo nello stabilimento ex Ilva e preparare le contromosse.

Il piano del governo punta alla decarbonizzazione dell’impianto di Taranto, passando anche per la riconversione nuovamente “a caldo” di Cornigliano, con un impianto considerato dai tecnici più sostenibile: “Un forno elettrico non è un forno green – ha ribadito Avagnina, come già chiarito nella lunga intervista a Genova24 – Cornigliano ha già pagato con morti e malattie anni di sfruttamento industriale e l’accordo di programma del 1999, integrato nel 2005, parla chiaro”.

Ex Ilva, i genitori tarantini: “Nessuna solidarietà”

“Ci sono cose e situazioni che piacciono, ma ce ne sono altre che piacciono meno. Lo diciamo da tarantini, abitanti dell’unico posto dell’intera Unione europea inserito tra le ‘zone di sacrificio’ dalla Commissione per i Diritti umani dell’ONU, una macchia sulla coscienza dell’umanità”.

Così hanno esordito genitori tarantini nella lettera inviata nelle scorse ore a Silvia Salis: “Ricordiamo che nel rapporto citato si legge che ‘spesso le zone di sacrificio sono create dalla collusione tra governi e imprese’, e ancora: ‘Gli abitanti delle zone di sacrificio sono trattati come usa e getta”. Lei crede che questo sia giusto?”, chiede l’associazione nella missiva, che prosegue poi: “ Da tarantini ci piace che Genova si sia liberata della produzione a caldo, nel 2005; ci piace meno che, per arrivare a questo, siano stati installati nell’acciaieria tarantina altre due batterie e un nuovo altoforno. Ci piace che, con un accordo di programma, siano stati in ogni modo tutelati tutti i posti di lavoro, a Cornigliano. Meno piacevole, per noi, è stato apprendere che la stessa produzione chiusa per sempre a Genova diventava a Taranto ‘strategica per la nazione’”.

L’associazione cita poi le donne di Cornigliano, che hanno avviato una protesta appoggiata anche dai lavoratori e “ha portato al risultato che tutti ricordiamo; meno ci è piaciuta la loro mancata risposta alla nostra richiesta di solidarietà. Non ci è piaciuta l’infame azione di qualche suo concittadino che, nel 2016, allorquando facemmo affiggere nella Sua città un manifesto di metri 6×3, ritenne giusto, dopo soli due giorni, strapparlo. Eppure sul manifesto, che presentava una visione notturna con le incredibili e inaccettabili emissioni dell’ex Ilva, era scritto semplicemente: ‘Anche i bambini di Taranto vogliono vivere”.

“È giusto laminare a freddo con l’acciaio prodotto a Taranto?”

“È giusto, secondo noi, che a Cornigliano si continui a laminare a freddo, consentendo agli abitanti di vivere in un ambiente salubre, ma è giusto farlo con acciaio prodotto a Taranto, con le conseguenze ambientali e sanitarie che tutti conoscono solo in parte e che studi e ricerche hanno evidenziato come inumane? – continua la lettera – Ci piace che le vecchie combattenti genovesi siano ritornate in campo per scongiurare l’eventuale costruzione di un forno elettrico (cosa, in ogni caso, davvero improbabile, che suona giusto come propaganda ingannevole dell’attuale governo), ma non viene spesa una sola parola contro l’idea che se ne installino almeno tre, a Taranto”

Poi una stoccata: “Ricordiamo sommessamente che la produzione che continua a uccidere i tarantini, a cominciare dai bambini, serve per fare lavorare i dipendenti di Cornigliano. Le sembra giusto questo?”, dicono rivolgendosi a Salis.

“Sappiamo perfettamente che nessuno forno elettrico verrà installato, né a Genova né a Taranto, in quanto la nuova AIA non fa alcun riferimento a quella che allegramente viene chiamata decarbonizzazione, ma parla esclusivamente di una produzione a caldo fino a 6 milioni di tonnellate/anno: laminazione pulita per Genova, malattie e morte per Taranto”.

Giorni caldi per il futuro dell’ex Ilva

L’associazione Genitori tarantini ha promosso, nel 2022, presso il tribunale di Milano un’azione inibitoria con richiesta di chiusura della produzione a caldo. Dopo aver mosso la Corte di Giustizia dell’Unione europea verso la sentenza storica del 25 giugno 2024, attende ora la sentenza.

Oggi il sindaco di Taranto, Piero Bitetti – dopo una lunga campagna elettorale incentrata anche sulla salute dei suoi concittadini e sostenuto da Pd e Avs – ha incontrato le associazioni ambientaliste in vista del passaggio in Consiglio comunale di mercoledì e della possibile firma – storica – di giovedì. E Genova, quindi, aspetta dalla Puglia le notizie che potrebbero cambiare ancora una volta il futuro dei suoi quartieri.

E mentre i destini di due città così lontane ma così vicine si intrecciano nuovamente, dal quartiere Tamburi di Taranto arriva l’appello per una lotta unitaria. Con la richiesta alla sindaca Salis di usare almeno una volta in un evento pubblico la maglietta “per ricordare a tutti che anche i bambini di Taranto vogliono vivere”.