Ex Ilva, svelati i piani del Governo: tutte le opzioni prevedono un forno elettrico a Genova

Genova. In tutte le opzioni al vaglio per la decarbonizzazione dell’ex Ilva è prevista la costruzione di un forno elettrico a Genova. È quanto emerge dalle slide preparate in vista dell’incontro di lunedì a Roma tra sindacati, enti locali pugliesi e ministero delle Imprese per discutere del nuovo accordo di programma, documenti svelati oggi dal Corriere di Taranto che smentiscono almeno in parte le indiscrezioni degli scorsi giorni.

La premessa è che, per garantire la “continuità operativa di tutti i siti” dell’ex Ilva e per “tutelare i livelli occupazionali”, è necessario raggiungere la produzione di 8 milioni di tonnellate annue di acciaio, in coerenza con quanto previsto nella richiesta di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento di Taranto. La novità è che una parte di questa produzione verrebbe delocalizzata a Genova, rendendo la fabbrica di Cornigliano indipendente da quella di Taranto.

Ex Ilva, forno elettrico a Genova: le due opzioni sul tavolo

Sul tavolo ci sono sostanzialmente due opzioni. L’opzione A prevede la realizzazione di tre forni elettrici a Taranto e uno a Genova, ciascuno alimentato da un impianto di preriduzione (Dri). Il forno elettrico di Genova avrebbe una capacità di 2 milioni di tonnellate all’anno e dovrebbe entrare in funzione già nella prima fase, insieme al primo di quelli programmati a Taranto per sostituire gli altoforni, avviando perciò la produzione entro la fine del 2029. Nella seconda fase, entro il 2031, verrebbe acceso anche il secondo forno a Taranto, mentre l’ultimo partirebbe a fine 2033, assicurando così la completa decarbonizzazione dell’acciaieria nel giro di otto anni.

Anche uno degli impianti di preriduzione, necessari per fornire materiale adatto al forno elettrico, potrebbe essere costruito a Genova. La fattibilità di questa soluzione viene definita “in corso di valutazione”. In alternativa anche il quarto Dri dovrebbe essere collocato a Taranto. Il principale problema è la grande quantità di gas necessaria a farlo funzionare: nella città pugliese servirebbe una nave rigassificatrice, ma ci sono forti resistenze a ospitarla. Non è chiaro se nel capoluogo ligure ci sarebbe già il combustibile necessario – come sostiene il presidente ligure Marco Bucci, finora molto abbottonato sulle opzioni allo studio col governo – o se andrebbe trovata un’altra fonte di approvvigionamento. Per questa ragione in passato era emersa l’idea di costruire l’impianto a Piombino dove è già ormeggiata la Golar Tundra, il cui trasferimento programmato a Savona-Vado è stato al momento congelato.

Quella che viene chiamata opzione B, invece, esclude gli impianti di preriduzione (che potrebbero essere realizzati altrove, magari in altre località del Sud Italia) e traguarda la completa decarbonizzazione in minor tempo, entro il 2032. Per quanto riguarda Genova, però, non ci sarebbero differenze: nel capoluogo ligure – presumibilmente a Cornigliano – il forno elettrico da 2 milioni di tonnellate dovrebbe essere comunque pronto entro il 2029.

Martedì il convegno della Fiom

L’idea di un forno elettrico all’ex Ilva di Genova Cornigliano sarà al centro di un convegno organizzato dalla Fiom per martedì 15 luglio dalle 17.00 al Genova Airport Hotel. A illustrare il progetto sarà il ligure Antonello Mordeglia, membro del board di Danieli, che ha contribuito a inventare il primo e unico alimentatore di potenza al mondo per il controllo e la fusione nei forni elettrici ad arco con azzeramento della potenza reattiva. Ci saranno Marina Begotti, responsabile della comunicazione di Acciaierie d’Italia, il viceministro Edoardo Rixi, la sindaca Silvia Salis e il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, ma anche Luca Barigione, presidente di Federmanager che aveva già avviato un’alleanza coi sindacati dei metalmeccanici per il rilancio dello stabilimento.

Ad oggi l’unicità dello stabilimento genovese, che dal 2005 ha chiuso il ciclo a caldo in base all’accordo di programma, è la banda stagnata. Quello di Cornigliano è l’unico sito in Italia in grado di produrre lattine e, coi livelli di produzione attuali, è completamente insufficiente a soddisfare le esigenze dell’Italia, che risulta il maggiore importatore europeo. La sfida, oltre a potenziare le linee esistenti, è puntare sul riciclo completo del materiale, ma anche avviare nuova produzione a partire dai rottami. Ed ecco allora che un forno elettrico diventerebbe cruciale per fare il salto di qualità, senza dipendere più dai rotoli imbarcati a Taranto ed eventualmente anche senza preridotto.

Martedì possibile firma sull’accordo

Il 15 luglio, data di nuova convocazione a Roma, potrebbe anche arrivare la firma sull’accordo di programma che darebbe il via libera all’autorizzazione integrata ambientale. Resta da capire, a valle di questo passaggio cruciale, come verrà gestita la partita della vendita e quale sarà il ruolo dello Stato, mentre negli ultimi giorni si è fatta strada pure l’ipotesi dello spezzatino, cioè uno spacchettamento di Genova e degli impianti del Nord che potrebbero essere ceduti separatamente proprio grazie all’autonomia funzionale da Taranto.