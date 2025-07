Estradizione di Leonardo Bertulazzi: per l’ex br ci sarà un processo bis a Genova

Genova.Quando l’ex Br Leonardo Bertulazzi sarà estradato in Italia, non sarà automaticamente portato in carcere per scontare la pena ma avrà diritto a un nuovo processo per i fatti di cui è accusato, vale a dire il sequestro dell’imprenditore genovese Pietro Costa del 1977 e la partecipazione a banda armata. E’ questa la garanzia ottenuta dal governo argentino che ha fatto scattare il via libera dei giudici all’estradizione dopo 20 anni di stallo.

Bertulazzi era stato condannato a 27 anni di carcere in contumacia. Per ottenere l’estradizione il sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca (che oggi ricopre la massima carica dell’ufficio) nella relazione inviata al ministro della Giustizia Carlo Nordio da allegare alla richiesta di estradizione aveva specificato che in base alla normativa la Procura generale non può dimostrare che l’ex membro della colonna genovese fosse a conoscenza delle accuse nei suoi confronti, visto che si era rifugiato in Argentina prima dell’ordine di cattura e dei processi e aveva sempre avuto un avvocato d’ufficio. Quindi in base al trattato vigente tra il nostro Paese e l’Argentina in materia di estradizioni Bertulazzi potrà entro 30 giorni dal suo arrivo in Italia chiedere un nuovo processo davanti alla Corte d’appello di Genova.

Un processo che ripartirà da zero e con le regole attuali e dove la pubblica accusa dovrà portare le prove della colpevolezza a cinquant’anni dai fatti.

L’Italia chiede di estradare l’ex Br da oltre 20 anni

Bertulazzi, che viveva in Argentina dalla fine degli anni Settanta era stato arrestato a Buenos Aires nel 2002. Aveva passato in cella 8 mesi perché l’’Italia ne aveva chiesto l’estradizione dopo la condanna definiva a 27 anni di carcere. Ma nel 2003 l’estradizione non fu concessa proprio perché i processi si erano celebrati in assenza dell’imputato. Poi nel 2004 Bertulazzi aveva ottenuto lo status di rifugiato politico.

Alcuni anni fa la Corte d’assiste d’appello di Genova aveva dichiarato prescritta la pena perché non eseguita ad oltre trent’anni dalla condanna e la Cassazione le aveva dato ragione ma una nuova pronuncia arrivata nel 2018 aveva invece stabilito che la pena non si è estinta, perché l’arresto avvenuto a Buenos Aires nel novembre 2002 ha interrotto il decorso della prescrizione. Un anno fa la decisione del governo argentino di revocare lo status di rifugiato e l’arresto. Poi la scarcerazione a novembre dopo che era stato accolto il ricorso del suo avvocato che aveva sostenuto che la revoca dello status di rifugiato decretata dal governo di Javier Milei non era effettiva al momento dell’arresto il 29 agosto. Ieri il nuovo arresto dopo la decisione del tribunale.

Cosa succede adesso: tempi ancora lunghi per l’arrivo di Bertulazzi in Italia

L’ultima parola adesso spetta proprio al presidente Milei. Ma il legale di Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, per evitare o quantomeno rinviare l’estradizione, sta facendo leva anche sul ricorso che ha presentato proprio contro la revoca dello status di rifugiato del suo assistito. A suo avviso a un punto di vista procedurale l’estradizione non potrà avvenire prima della chiusura della causa sullo status.

Per questo ieri sera il legale ha presentato un habeas corpus “contro la condizione di detenzione” di Bertulazzi, “con l’obiettivo di dare esecuzione immediata all’estradizione”. C’è poi la dimensione politica della vicenda, con il presidente argentino Javier Milei che potrebbe decidere di fare un colpo di mano. Nei mesi scorsi notizie di stampa avevano contestualizzato l’estradizione di Bertulazzi nel quadro di un patto tra la premier Giorgia Meloni e Milei. L’ex Br in Italia in cambio di un salvataggio dalla giustizia argentina di Franco Reverberi, un sacerdote implicato nei crimini della dittatura sudamericana degli anni Settanta. Nel gennaio 2024, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a cui spettava la parola finale, decise di non estradare il sacerdote.