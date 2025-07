Estate sicura, primo fine settimana di sperimentazione: 200 giovani si sono sottoposti volontariamente all’etilometro

Genova. Si è concluso il primo fine settimana di sperimentazione del piano Estate Sicura 2025, un progetto del Comune di Genova che mira a garantire sicurezza, ordine e benessere durante la stagione estiva e nelle aree cittadine ad alta frequentazione, sia di giorno sia nelle ore serali.

Il progetto, spiega il Comune di Genova in una nota, nasce con l’obiettivo di preservare la qualità della vita dei cittadini e offrire un’accoglienza sicura ai turisti, attraverso un presidio attivo e capillare del territorio da parte della polizia locale.

In centro città, gli agenti della polizia locale hanno pattugliato a piedi le strade più trafficate tra via San Lorenzo, via Garibaldi, piazza De Ferrari, pronti a intervenire per qualsiasi evenienza e garantire alla cittadinanza un’assistenza “a tutto tondo”.

Sul litorale di Levante gli agenti hanno controllato le zone di maggiore afflusso della movida, per prevenire condotte lesive della quiete pubblica, e in particolar modo quelle derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche. È stato anche fornito il servizio di misurazione del livello di alcol a chi ne faceva richiesta prima di mettersi al volante, allo scopo di sensibilizzare i giovani e informarli sui rischi correlati alla guida di veicoli dopo aver bevuto. Tra venerdì e sabato sera sono stati ben duecento i giovani che si sono sottoposti volontariamente alla prova, e la maggior parte delle persone che hanno aderito è risultata negativa ai test. Nei casi di positività, invece, gli operatori hanno evitato che questi cittadini si mettessero alla guida e descritto agli interessati le eventuali conseguenze in cui sarebbero incorsi. Un servizio di prevenzione e informazione, che ha riscontrato un notevole successo e che sarà replicato per tutta l’estate.

Sul litorale di Ponente la polizia locale ha svolto controlli soprattutto nella zona di Voltri, per vigilare sulle spiagge, per il rispetto delle regole di convivenza civile e sicurezza stradale. Nel pomeriggio di domenica 6 luglio è stato svolto un servizio di controllo a piedi sul litorale di Voltri, densamente frequentato nonostante condizioni meteorologiche non particolarmente favorevoli. Nella parte di spiaggia adiacente al supermercato Pam, all’altezza di via Don Giovanni Verità e di piazza Lerda, è stata riscontrata una considerevole presenza di cittadini stranieri, alcuni dei quali in evidente stato di ubriachezza, intenti ad alimentare fuochi accesi sulla spiaggia per cucinarvi sopra vivande. Gli agenti hanno provveduto a contattare la guardia costiera, intervenuta sul posto a supporto della polizia locale.

Nel corso del servizio, nel primo fine settimana di “Estate sicura”, la polizia locale ha provveduto a effettuare la doverosa attività sanzionatoria per situazioni di degrado quali ubriachezza manifesta, accensione di fuochi, abbandono di rifiuti.

“Con questo progetto messo in campo insieme alla Polizia Locale − dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi − il Comune rafforza in modo concreto il proprio impegno per garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti in estate, soprattutto nei luoghi più frequentati e durante i fine settimana. L’obiettivo è duplice: presidiare il territorio con una presenza visibile e rassicurante, e allo stesso tempo svolgere un’importante azione di prevenzione, in particolare contro comportamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza e con un’attenzione particolare rivolta ai giovani. Questo servizio rappresenta una risposta efficace e attenta ai bisogni reali della nostra comunità, integrando controllo, ascolto e prevenzione. Progetti come questo rafforzano il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, e rappresentano un tassello fondamentale della nostra strategia di sicurezza urbana».