Estate, la Polizia Locale lancia controlli aggiuntivi: monitoraggi sui punti chiave della movida

Genova. Con l’estate ormai iniziata il Comune di Genova ha deciso di lanciare, grazie alla Polizia locale, tutta una serie di servizi aggiuntivi pensati per garantire a tutti – cittadini, lavoratori e turisti – la corretta fruibilità del territorio e per garantire la massima vicinanza delle istituzioni.

I nuovi servizi della Polizia locale si affiancheranno e si integreranno a quelli già in essere e avranno come priorità l’ascolto attivo della cittadinanza e la prossimità alle esigenze del territorio; oltre alla prevenzione delle condotte pericolose derivanti dalla guida dei veicoli in stato di alterazione alcolica.

“Questa estate, di concerto con la Polizia locale, abbiamo deciso di puntare su un nuovo servizio di prossimità che possa essere più dinamico, interattivo e che vada incontro alle esigenze collegate alla movida estiva – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi. – I nostri giovani hanno diritto di divertirsi, e hanno diritto di farlo in sicurezza. Per questo i nuovi servizi punteranno molto sulla sensibilizzazione, offrendo alcol test gratuiti e volontari a chi ne vorrà usufruire. Non solo, grazie a questi nuovi servizi avremo un sistema di monitoraggio ancora più attivo sui nostri litorali, intesi sia come luoghi della movida notturni sia come luoghi frequentati dalle famiglie durante il giorno, luoghi pubblici che devono essere mantenuti sicuri, decorosi e fruibili. Punteremo sull’ascolto attivo con tutti e tutte. Con l’introduzione di questi di questi servizi aggiuntivi il Comune ribadisce l’impegno a costruire una comunità più sicura e inclusiva, dove la prevenzione e il dialogo sono gli strumenti chiave per vivere l’estate in serenità”.

Nel corso di tutta l’estate gli agenti saranno a disposizione della cittadinanza in tre aree fondamentali di Genova:

Centro città e itinerari turistici: nei fine settimana, agenti di Polizia locale percorreranno a piedi le zone del centro a più alto impatto turistico, pronti a dare informazioni o a rispondere alle segnalazioni e alle domande di cittadini, commercianti e turisti.

Litorale di Levante: nei fine settimana, agenti di Polizia locale controlleranno alcune zone di maggiore afflusso della movida per prevenire condotte lesive della quiete pubblica, in particolar modo quelle derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche. Il personale della Polizia Locale sarà a disposizione dei cittadini a piedi che, su base volontaria, vorranno misurare il livello di alcol prima di mettersi al volante, per sensibilizzarli e informarli sui rischi correlati alla guida di veicoli dopo aver bevuto;

Litorale di Ponente: nel corso del fine settimana, la Polizia locale svolgerà controlli dinamici, soprattutto nella zona di Voltri, per vigilare sull’uso corretto di beni pubblici come spiagge e litorali, e sul rispetto delle regole di convivenza civile e sicurezza stradale.

“Filo conduttore comune di tutti in servizi sarà appunto quello di instaurare un rapporto diretto e di fiducia con la cittadinanza e i turisti, ricevendone le segnalazioni e le richieste di aiuto, e di prevenire comportamenti inappropriati, disagi o situazioni di rischio attraverso un approccio di prossimità e di ascolto attivo”