La Regione Liguria introdurrà l’esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza

Genova. La Regione Liguria si impegna a disporre l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le donne vittime di violenza. Lo prevede un ordine del giorno presentato dalla consigliera leghista Sara Foscolo e approvato all’unanimità dal consiglio regionale contestualmente all’assestamento di bilancio.

L’esenzione, per cui la giunta Bucci si impegna ad adottare “misure idonee”, varrà per tutte le prestazioni mediche e psicologiche correlate alla violenza subita.

“Si tratta di un passo in avanti per tutelare e sostenere le donne e garantire loro un’adeguata assistenza sanitaria a 360 gradi – spiega Foscolo – L’accesso tempestivo a cure mediche e di supporto psicologico di qualità è infatti fondamentale per garantire il recupero fisico e psichico delle vittime di violenza e favorire il recupero dell’autonomia e autodeterminazione della donna abusata, che spesso ha difficoltà nel reinserimento sociale e lavorativo”.

“Ricordo che nel 2024 in Liguria, secondo i dati Istat, sono state 981 le chiamate d’aiuto al numero antiviolenza e stalking 1522 (+ 29% rispetto all’anno precedente) e che nel 2023 sono risultate dieci le Case rifugio attive, con una crescita significativa rispetto alle sole 4 presenti nel 2010″, aggiunge la consigliera.