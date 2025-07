Erzelli, in estate dimezzati i bus Amt per i lavoratori. E la funicolare è ancora una chimera

Genova. Raggiungere il parco tecnologico di Erzelli col trasporto pubblico locale non è semplice in generale, ma è ancora più difficile in piena estate, quando i bus Amt al servizio dei lavoratori vengono pressoché dimezzati con la soppressione totale della linea 5/ che garantisce il collegamento con la stazione di Sestri Ponente. E l’orizzonte non si profila molto più roseo, visto che il progetto della funicolare sembra essere sparito dai radar di Palazzo Tursi che, dopo continui cambi di rotta sulla tecnologia da adottare, aveva chiesto al Mit un finanziamento di 118,4 milioni di euro sotto la gestione del vicesindaco Pietro Piciocchi.

A segnalare il disagio vissuto da chi frequenta gli uffici di Erzelli (dove non sono tutti in ferie) è il nostro lettore Andrea Airaldi: “Vorrei capire le ragioni che hanno fatto preferire la soppressione di una linea insistente su una stazione ferroviaria che serve sia treni locali che a lunga percorrenza al posto della linea 6, che serve una stazione secondaria servita solo da treni con percorrenza locale. Sottolineo altresì la totale mancanza di comunicazioni da parte dell’azienda Amt, sia fisiche alle fermate, sia sulla app ufficiale nelle sezioni apposite, sia sui canali social”.

Erzelli, in estate ancora meno bus per il parco tecnologico

Per raggiungere il parco tecnologico di Erzelli, infatti, esistono teoricamente tre linee. Una è il 5/, che transita dalla stazione di Sestri Ponente e sale da via Melen, attivo solo nelle ore di punta con una corsa ogni 20-25 minuti. Poi c’è il 6, che fa capolinea presso la stazione di Cornigliano, attivo tutto il giorno con una corsa ogni mezz’ora circa. E infine il 128, una linea di quartiere con frequenza simile che serve tutta la zona di via Lodovico Calda e arriva fino al Great Campus, ma non transita da via Puccini, non serve le attività lungo via Melen ed è servito da mezzi più piccoli frequentati soprattutto dai residenti.

Da Amt fanno sapere che la soppressione del 5/ scatta tutti gli anni con la seconda fase dell’orario estivo. La logica della decisione? Non privare Cornigliano di un collegamento diretto con gli Erzelli esteso per tutta la giornata, tenuto conto che da Sestri Ponente si può sempre prendere il 128 con un breve tragitto a piedi dalla stazione. Ma nelle ore di punta, con un bus ogni mezz’ora, il rischio di perdere la coincidenza col treno è molto alto. E allora, per chi lavora in cima alla collina appare molto più attrattiva la scelta di muoversi in auto o in scooter, avendone la possibilità.

Che fine ha fatto la funicolare?

E in futuro, quando Erzelli ospiterà un ospedale e la facoltà di ingegneria con migliaia di utenti in più? Dopo anni di ipotesi fantasiose la giunta Bucci aveva individuato nella monorotaia la soluzione ideale, ma servivano 250 milioni e i fondi da Roma non sono mai stati concessi. Poi è spuntata l’ipotesi funicolare: l’impianto di risalita per Erzelli, collegato alla futura stazione ferroviaria di via Siffredi per i treni locali, era previsto inizialmente come parte integrante del sistema per l’aeroporto. Poi – per risparmiare – si è deciso di raggiungere il Colombo con un semplice tapis roulant chiamato moving walkway, compreso in un accordo di programma da 29 milioni con Rfi e Autorità portuale, chiedendo poi le risorse aggiuntive per il solo tratto ferrovia-Erzelli, in grado di trasportare 4.500 persone all’ora in 2 minuti e 40, con stazione a monte ricavata in sotterranea.

Un'immagine del progetto della funicolare

Al momento, però, tutto sembra tacere. E anzi, incombe la minaccia di nuovi ritardi rispetto all’obiettivo 2025 per il collegamento con l’aeroporto. “Per il moving walkway è pronto il progetto di fattibilità tecnico-economica che ha evidenziato un incremento di costi rispetto allo studio preliminare – spiega Massimo Ferrante, assessore ai Lavori pubblici -. Sarà necessaria un’integrazione, è in corso un’interlocuzione col Mit. I tempi sono compatibili col 2027“. E la funicolare per gli Erzelli? “Ad oggi – chiosa l’assessore – non ho altri aggiornamenti dagli uffici”.