Il team Elettra dell’Università di Genova medaglia d’argento all’Energy Boat Challenge

Genova. Il team UniGe Elettra conquista il secondo posto all’Energy Boat Challenge 2025, che si è svolto dall’1 al 6 luglio nel prestigioso Yacht Club del Principato di Monaco.

L’Energy Boat Challenge è l’evento internazionale di riferimento per i principali attori del settore nautico. L’obiettivo della manifestazione è promuovere uno yachting eco-responsabile e un futuro più sostenibile grazie a fonti di energia alternative. Una vetrina internazionale che riunisce università, aziende e startup da tutto il mondo, spingendole a competere e collaborare nella creazione di imbarcazioni a propulsione innovativa.

La squadra dell’Università di Genova

Il team Elettra dell’Università di Genova ha gareggiato anche quest’anno con un’imbarcazione elettrica di propria progettazione e realizzazione. Frutto di mesi di intenso lavoro di ricerca e sviluppo, il natante è stato ideato e costruito con un’attenzione particolare all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica e al design sostenibile, con l’obiettivo di dimostrare il potenziale delle tecnologie green nel campo nautico.

Del team UniGe fanno parte studenti, studentesse, dottorande e dottorandi provenienti da ingegneria navale, elettrica, elettronica e gestionale, così come da architettura, comunicazione e medicina, che hanno collaborato sinergicamente per dimostrare le loro competenze e l’affiatamento come squadra.

Il record del team Elettra

Dopo il bronzo del 2024, UniGe Elettra è salita sul secondo gradino del podio nella categoria “Energy”, lanciata nel 2018 dallo Yacht Club de Monaco. Questa sfida impone ai concorrenti di progettare il cockpit e il sistema di propulsione più efficiente e duraturo, impiegando esclusivamente fonti di energia alternativa rinnovabile e rispettando un rigoroso limite di 10 kWh di energia immagazzinata a bordo.

Dai risultati parziali che compongono la classifica finale della categoria “Energy” emerge il record di velocità fatto segnare dal natante UniGe pilotato da Camilla Margherita Poggi, studentessa di ingegneria navale: 28 nodi. UniGe Elettra si è aggiudicata anche il premio speciale Eco-conception come progetto il cui impatto ambientale è, nel suo insieme (sistema di propulsione, design…) e lungo il suo intero ciclo di vita (dall’ideazione allo smaltimento), il più basso possibile.