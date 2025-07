Emodialisi, primo paziente ligure non residente a Genova trattato dalla Asl 3

Genova. “Oggi il primo cittadino ligure non residente nel territorio di Asl3, ma presente a Genova per motivi di turismo, ha potuto sottoporsi al trattamento di emodialisi grazie alla nuova convenzione voluta da Regione Liguria e stipulata tra Asl3 e Centro Dialisi Genova”. Lo comunica l’Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò.

Grazie a questa convenzione, tutti i residenti in Liguria che necessitano di trattamenti di emodialisi e che fino ad oggi potevano incontrare difficoltà a riceverli nel territorio genovese, in quanto provenienti da altre Asl, potranno soggiornare a Genova per motivi di turismo, lavoro o studio, con la garanzia di poter continuare le sedute previste dal loro piano terapeutico per l’insufficienza renale cronica. I trattamenti saranno erogati a totale carico del Sistema sanitario.

Il Centro Dialisi Genova, situato presso il Centro Polifunzionale Danilo Ravera in Viale Cembrano, nel quartiere di Genova Sturla, dispone di 9 postazioni dialitiche e può accogliere fino a 36 pazienti per ciclo terapeutico. Il centro, autorizzato e accreditato con Regione Liguria, è convenzionato con Asl3 dal 1° luglio 2025 ed è riconosciuto come Centro dialisi decentrato.

Nel territorio di Asl3 sono attivi due centri intraospedalieri assistiti: uno presso l’Ospedale Policlinico San Martino, che dispone di 60 posti dialisi e uno presso l’Ospedale Villa Scassi. Presso l’Ospedale La Colletta di Arenzano, è inoltre operativo un centro dialisi assistito con 23 postazioni.