Lega, Edoardo Di Cesare è il nuovo coordinatore provinciale dei giovani

Genova. Edoardo Di Cesare, 22 anni, è stato nominato nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Genova.

Successivamente alla proposta del coordinatore regionale uscente, la sua nomina è stata ufficialmente confermata dal nuovo coordinatore regionale Andrea Bonfà: “Auguro ad Edoardo il migliore dei successi per il suo nuovo incarico, convinto che saprà, in piena sinergia con il Regionale, rendere il movimento ancora più grande e partecipato”

“Ci sono molte cose da fare e obiettivi da raggiungere e sono sicuro che sapremo trasmettere ai nostri coetanei quella passione che ci lega al movimento. Il mio obiettivo principale? Portare la Lega il primo partito di centrodestra a Genova con maggior numero di iscritti giovani. Il nostro ruolo? – spiega Di Cesare – Portare ai vertici del partito le richieste dei giovani e informare al meglio i giovani su quello che il partito realizza all’interno delle istituzioni. Su Genova dobbiamo lavorare per far capire chi pensa davvero alle esigenze dei ragazzi rispetto ad una Salis che ha cercato i giovani solamente in campagna elettorale. Lavoro, istruzione, mobilità e sicurezza saranno i temi principali che tratteremo. Concludo ringraziando in modo particolare il nostro Segretario Regionale Edoardo Rixi che in questi anni mi ha saputo dare una spinta motivazionale non indifferente.”

“Auguro buon lavoro a Edoardo Di Cesare – ha detto il commissario provinciale Renato Falcidia – Sono certo che saprà operare al meglio per rafforzare ulteriormente il gruppo giovanile della nostra provincia, e che lo stesso continuerà a dare un contributo importante alla vita del nostro movimento”