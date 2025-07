Ecovan, con l’estate cambiano gli orari: il servizio pomeridiano si sposta alla sera (tranne al sabato)

Genova. Con l’arrivo dell’estate e delle temperature sempre più alte nelle ore centrali della giornata, Ecovan cambia orario e si sposta in fascia serale.

Da lunedì 7 luglio a venerdì 29 agosto, il servizio sarà attivo sulle stesse piazze dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 22.30 (anziché dalle 13.30 alle 17.30). Il sabato, invece, resta tutto invariato.

Un cambiamento che renderà più semplice e comodo per tutti conferire i propri ingombranti, soprattutto per chi lavora o ha difficoltà a recarsi nelle piazze nel primo pomeriggio.

Le prime postazioni interessate da questa novità sono quelle di Bavari, via del Commercio a Nervi, via Prasca a Quarto e piazza del Campo nel Centro Storico. In totale, saranno coinvolte circa una trentina di piazze su tutto il territorio genovese.

Ecovan è il servizio mobile gratuito di raccolta di rifiuti ingombranti, materiali elettrici ed elettronici, metalli e oggetti fuori misura che non devono finire nei contenitori stradali. Un punto di riferimento ormai consolidato per chi vuole liberarsi dei propri oggetti in modo corretto e responsabile.