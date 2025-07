Economia, le previsioni della Regione: “La Liguria crescerà dell’1%, dai dazi impatto moderato”

Genova. L’economia della Liguria crescerà con tassi positivi “in media intorno all’1%”. È la previsione contenuta nel documento di economia e finanza regionale (Defr) allegato ai documenti dell’assestamento di bilancio che il Consiglio sarà chiamato a votare mercoledì e giovedì insieme al rendiconto generale del 2024 (parificato dalla Corte dei conti nonostante i dubbi avanzati sulla legittimità di alcune figure nominate da Bucci) e alla legge omnibus con una serie di provvedimenti tra cui le detrazioni fiscali per le famiglie con almeno due figli a carico.

Secondo il documento con le previsioni economiche per il triennio 2026-2028, l’economia ligure sarà trainata, nonostante “un quadro globale di profonda incertezza“, dai consumi delle famiglie (favoriti dal calo dei tassi di interesse e dal progressivo rientro dell’inflazione) e dagli investimenti sostenuti ancora dalle risorse del Pnrr.

I dati del mercato del lavoro “mostrano un andamento positivo per la Liguria sul fronte occupazionale“, con un “incremento sia rispetto al quarto trimestre del 2024 (pari al +1,9%), sia rispetto al primo trimestre del 2024 (incremento del 3,7%). Questi dati “collocano la Liguria tra le regioni con la crescita congiunturale più elevata del Paese. È particolarmente significativo il confronto con le macroaree: sia in termini congiunturali che tendenziali, la Liguria rileva un aumento degli occupati superiore al Nord-Ovest e alla media italiana, confermando un andamento occupazionale robusto e in costante miglioramento”.

I settori trainanti dell’economia mostrano segnali abbastanza incoraggianti. Nel turismo gli arrivi sono cresciuti del 3% nel primo quadrimestre rispetto all’anno precedente, mentre calano i movimenti delle crociere anche a causa dei lavori sulle banchine che limitano la capacità di accoglienza delle navi. Per i traffici portuali nel 2024 si registra un leggero aumento che sfiora l’1% “nonostante gli elementi di profonda incertezza legati ai dazi statunitensi”.

E proprio “considerando l’ampia incertezza” sui dazi imposti da Trump, i tecnici segnalano che “risulta difficoltoso effettuare stime di impatto sull’economia regionale”. Nonostante l’allarme lanciato da Confindustria Genova, la Regione rimane cauta: “In termini di esportazioni, la Liguria risulta esposta in maniera piuttosto moderata verso il mercato statunitense: come rilevato da Banca d’Italia, poco più dell’1% degli occupati in regione lavora in società di capitali esportatrici per le quali le vendite sul mercato Usa hanno un’incidenza sui ricavi superiore al 10%. Si tratta di un’esposizione per prodotti specifici quali la cantieristica navale di lusso, i prodotti petroliferi e quelli agroalimentari. L’impatto dipenderà da una pluralità di fattori, tra cui i prodotti che verranno specificatamente colpiti dai dazi, l’elasticità della domanda di questi prodotti da parte dei consumatori americani e la reazione della filiera produttiva sottostante”.

“A fronte del quadro sopra esposto – si legge nelle conclusioni – la Liguria emerge come un territorio caratterizzato da diversi punti di forza che, a seguito della forte ripresa post-pandemia, stanno consolidando l’economia regionale su un percorso di crescita moderata ma stabile e complessivamente robusto. Per il 2025 e gli anni successivi le previsioni a disposizione suggeriscono tassi di crescita leggermente più sostenuti, nonostante le profonde incertezze generate da diverse criticità emergenti, tra cui la questione dei dazi americani e il frammentato e fragile contesto geopolitico internazionale. D’altronde, lo scenario esogeno, così incerto e soggetto a continui e rapidi cambiamenti, rende piuttosto difficile effettuare esercizi di previsione univoci, precisi e certi, soprattutto a livello locale“.

Rosso (FdI): “Col centrodestra la crescita c’è, la sinistra sta deprimendo Genova”

“I dati che arrivano dalla Liguria su Pil e occupazione non solo sono confortanti, ma dimostrano che con il centrodestra all’opera la crescita c’è così come stiamo vedendo a livello nazionale”, commenta il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso. I dati “vanno in controtendenza alla propaganda della sinistra che dipinge l’Italia al collasso economico e isolata nel mondo. I fatti smentiscono la narrazione della sinistra che, al contrario, sta già deprimendo Genova a poche settimane dal suo insediamento. Incuranti del confronto con cittadini, imprese e sindacati proseguono sulla via della decrescita felice che fu di Doria e che nel 2017 abbiamo interrotto. L’ultimo atto ideologico è quello del salario minimo per gli appalti con il Comune che, estromessi gli organismi sindacali, e basandosi sull’aggiudicazione al maggior ribasso, non farà che abbassare il costo del lavoro che oggi potrà contare su un nuovo valore non concordato dai sindacati. Un altro risultato dopo aver aumentato le tasse, smantellato la sicurezza nel centro storico, la gratuità dei mezzi pubblici e le opere di modernizzazione della città”.