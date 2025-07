Dumping contrattuale nei pubblici esercizi, la nuova edizione del manuale di Fipe-Confcommercio

Genova. Analizzare le cause e le conseguenze del dumping contrattuale per evidenziare i rischi della concorrenza sleale messa in atto dal fenomeno attraverso il peggioramento delle condizioni dei lavoratori che mettono a rischio la reputazione del settore. L’intento della seconda edizione del Manuale sul dumping contrattuale nei pubblici esercizi, realizzato da Fipe-Confcommercio in collaborazione con Adapt e con il sostegno dell’Ente bilaterale nazionale del turismo è quello di informare ma anche di offrire uno strumento utile al contrasto del fenomeno stesso.

La necessità di nuova edizione del volume – che segue la prima, pubblicata nel 2022 – risponde all’espansione del dumping contrattuale nel settore dei pubblici esercizi: una crescita che si misura non solo in termini di numerosità dei Ccnl non rappresentativi che riguardano il settore, 41 in totale, ma anche per il numero in termini assoluti di lavoratori a cui si applicano contratti nazionali di lavoro che anche la giurisprudenza ha recentemente definito come “pirata”.

Il Ccnl sottoscritto dalla Federazione rimane ampiamente il contratto più applicato nel settore (oltre il 92%) e ogni forma di concorrenza in dumping sulle regole che disciplinano il rapporto di lavoro rappresenta un grave pericolo per la reputazione del settore stesso. Per questo motivo, il volume di Fipe, che attraverso la sede di Confcommercio Genova da sempre mette in campo il proprio impegno sul territorio per applicare in maniera corretta il Ccnl sottoscritto dalla Federazione, vuole sensibilizzare imprenditori e lavoratori alle dinamiche critiche del fenomeno.

Il Manuale riporta un’indagine che, attraverso una simulazione su dieci figure professionali, evidenzia gli evidenti divari retributivi e normativi derivanti dall’applicazione di alcuni “contratti pirata”. Una simulazione certamente utile – soprattutto per gli addetti ai lavori – per contribuire alla messa a punto di un metodo di analisi capace non solo di riconoscere e analizzare il fenomeno ma anche di debellarlo, attraverso la leale e costante collaborazione tra corpi intermedi ed istituzioni.

“Il Manuale sul dumping contrattuale nei pubblici esercizi rappresenta un testo tanto attuale quanto necessario per far fronte alla pericolosa diffusione di un fenomeno che non solo erode le tutele dei lavoratori dipendenti, riducendo i minimi salariali e le altre forme di tutela di natura normativa, ma mette in atto un meccanismo di concorrenza al ribasso che penalizza ulteriormente le imprese del settore”, ha dichiarato Alessandro Cavo, presidente Fipe Confcommercio Liguria. “In un momento storico di incertezza economica, la Fipe rinnova il proprio impegno a collaborare con gli enti competenti in materia di controlli e ispezioni, l’Inps e l’Ispettorato del lavoro, per sostenere le imprese che applicano correttamente i contratti di lavoro e contrastare coloro che usufruiscono di contratti pirata che non rispettano i lavoratori e mettono a repentaglio la tenuta sociale ed economica del territorio”.