Due tentativi di furto sventati dalla polizia locale

Genova. Due tentativi di furto sono stati sventati nell’arco di 24 ore dal Nucleo reati predatori della Polizia Locale di Genova. Il primo episodio è avvenuto martedì 8 luglio, quando gli agenti del NRP, di pattuglia nella zona del centro storico, intorno alle ore 17 hanno notato un individuo sospetto al capolinea di una nota compagnia di bus in via Fanti d’Italia, già in passato teatro di numerosi furti di bagagli ai danni di viaggiatori.

Dopo pochi istanti di osservazione, infatti, il sospetto ha cercato di sottrarre una valigia dal bagagliaio del bus ma è stato immediatamente fermato dagli agenti. L’uomo, un quarantenne di nazionalità algerina, ha tentato invano di disfarsi di un telefono cellulare e, durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un secondo cellulare, entrambi risultati oggetto di furto. I proprietari degli apparecchi telefonici sono stati contattati e invitati per sporgere querela e per la restituzione dei telefoni. Anche il proprietario della valigia ha sporto querela, rientrando immediatamente in possesso del suo bagaglio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per ricettazione dei due telefoni cellulari e per il tentato furto della valigia.

A 24ore di distanza, mercoledì 9 luglio, gli agenti del NRP, sempre di pattuglia nel centro storico, hanno individuato in piazza Caricamento il presunto autore di una “spaccata” ai danni dell’automobile di turisti.

L’uomo poco prima avrebbe rotto il vetro di un’autovettura di turisti svizzeri al fine di rubarne gli oggetti all’interno. Sottoposto a un attento monitoraggio, dopo circa due ore il sospetto si è fermato nei pressi dei parcheggi della zona Darsena. Pochi minuti dopo, intorno alle ore 16:50, ha rotto il vetro di un’altra autovettura, di proprietà di turisti olandesi, iniziando a frugare nei bagagli custoditi all’interno. Questa volta però l’uomo è stato fermato immediatamente dagli agenti.

I turisti danneggiati hanno sporto formale querela per i due tentativi di furto, nel primo caso infatti l’uomo non è riuscito a finalizzare il furto per motivi esterni, nel secondo caso grazie all’intervento della pattuglia della Polizia Locale.

L’uomo, 20enne di nazionalità algerina, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per il primo tentativo di furto e arrestato per il secondo. Su disposizione del pubblico ministero di turno l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima.

“Desidero innanzitutto complimentarmi con il Nucleo Reati Predatori per l’efficace intervento che ha permesso di sventare due tentativi di furto nel centro storico nelle ultime 24 ore – dice l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – Questi risultati confermano l’importanza di una presenza costante e capillare sul territorio per garantire la sicurezza di cittadini e turisti”