Due incendi boschivi nell’entroterra del Levante, vigili del fuoco in azione

Chiavari. Giornata di incendi boschivi nell’entroterra ligure di levante.

Il primo rogo è divampato nel pomeriggio in località Orticeto, nei pressi di Donega in Val Fontanabuona. Le fiamme hanno interessato in parte un uliveto e in parte la macchia mediterranea. Sul posto i vigili del fuoco che hanno contenuto i danni. In presidio sono rimasti i volontari dell’antincendio boschivo. Non sono state coinvolte abitazioni.

In tardo pomeriggio è poi scattato l’allarme per un altro incendio a Bevena, nel comune di Borzonasca. Anche in questo caso per ora le fiamme non minacciano le case.

Si ricorda che in Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi. Con la grave pericolosità per incendi boschivi è vietato, su tutto il territorio regionale, bruciare residui agricoli e forestali in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi e in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo. È vietato inoltre accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.