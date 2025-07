Droga, spaccio e ospiti “clandestini”: la Finanza scova 70 proprietari immobiliari inadempienti

Genova. La Guardia di Finanza di Genova ha intensificato la lotta contro lo spaccio di droga e l’immigrazione irregolare, scoprendo decine di proprietari di immobili che affittavano case a stranieri senza segnalarli alle autorità. Un’operazione che in un anno ha portato al sequestro di ben 70 chili di droga e all’arresto di 60 persone.

I finanzieri del capoluogo ligure, su indicazione della Prefettura, hanno passato al setaccio le zone più “calde” della città. Non si sono limitati ai controlli su strada, ma hanno incrociato un’enorme mole di dati, dai contratti d’affitto alle bollette, per scovare gli appartamenti usati come basi da spacciatori. Hanno così individuato immobili affittati a persone sospette, spesso senza un contratto regolare o intestatari di utenze.

Questo lavoro ha permesso di scoprire non solo grossi quantitativi di droga, ma anche un dettaglio importante: molti appartamenti erano affittati a cittadini stranieri che non venivano dichiarati alle autorità, come invece prevede la legge sull’immigrazione (articolo 7 del D.Lgs 286/1998). La normativa impone infatti ai proprietari di comunicare entro 48 ore la presenza di stranieri nelle loro abitazioni. Le multe per chi non rispetta questa regola sono salate, da 500 a 3.500 euro.

Negli ultimi dodici mesi, le indagini si sono allargate, analizzando tantissimi altri contratti d’affitto a cittadini stranieri. L’obiettivo era capire se si trattava di casi isolati o di una vera e propria tendenza da parte dei proprietari a non segnalare i loro inquilini. Il risultato è stata l’identificazione di 70 proprietari che hanno ospitato a vario titolo 330 cittadini stranieri senza fare le dovute comunicazioni. Tra questi stranieri, alcuni avevano precedenti di polizia o penali per spaccio di droga, contraffazione e immigrazione clandestina. Le sanzioni amministrative già contestate e inflitte dalla Prefettura di Genova a questi proprietari superano i 200 mila euro.