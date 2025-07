Domani l’anteprima del Festival dello Spazio con lo space influencer Astroviktor

Genova. È interamente dedicata ai giovani la giornata di anteprima del Festival dello Spazio di Busalla, giunto quest’anno alla sua nona edizione: giovedì 3 luglio, a Villa Borzino, saranno presentati i più interessanti progetti proposti da Dope Aerospace, associazione studentesca dell’Università di Genova che si propone di mettere in pratica competenze reali e sviluppare tecnologie innovative in collaborazione con le aziende del settore, con l’obiettivo di abbattere le barriere tra il mondo accademico e quello industriale e creare le condizioni per la nascita di start-up e nuove opportunità professionali.

Seguirà l’incontro con lo space influencer Vittorio Baraldi, giovane ingegnere spaziale noto per la sua attività di divulgazione online e sui social con il nome di Astroviktor, protagonista anche all’indomani, venerdì 4 luglio alle 21 alla biblioteca Bertha Von Suttner, di una conversazione con Emilio Cozzi a margine della presentazione dei libri Come vivremo nello Spazio (Gribaudo, 2024) e Geopolitica dello Spazio (il Saggiatore, 2024) nell’ambito della serata “Spacebook”.

Il Festival dello Spazio si snoda dal 3 al 6 luglio tra conferenze, mostre, laboratori e incontri per raccontare l’affascinante avventura dell’esplorazione del cosmo in tutte le sue declinazioni e rivolgendosi ad un pubblico ampio, che va dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati. Gli scenari geopolitici dell’avventura spaziale e le prossime tappe dell’insediamento umano sulla Luna sono i temi principali di questa edizione.