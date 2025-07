Dobbiaco: la scelta ideale per la tua vacanza estiva in Val Pusteria

Circondata dalle vette maestose delle Dolomiti di Sesto, Dobbiaco è una delle mete più interessanti per una vacanza estiva in Val Pusteria. Questa incantevole località – uno dei Comuni delle Tre Cime – è inserita in un contesto naturale straordinario, tra pascoli, boschi e laghi alpini ed è molto apprezzata sia da chi desidera un soggiorno attivo, sia da chi cerca tranquillità e benessere. In estate il clima è gradevole, le giornate sono lunghe e si ha la possibilità di praticare numerose attività all’aperto. Dobbiaco è quindi una destinazione perfetta per chi ama la montagna nella sua veste estiva più autentica.

Un suggerimento per il soggiorno

Quando si pianifica una vacanza tra le montagne altoatesine, la scelta dell’alloggio diventa parte fondamentale dell’esperienza. A chi sta pianificando una vacanza, si può suggerire uno tra i migliori hotel a Dobbiaco, il Parkhotel Bellevue, una struttura a 4 stelle gestita dalla famiglia Fuchs. La sua posizione centrale consente di raggiungere comodamente sia il centro del paese sia i principali sentieri escursionistici.

Il grande parco privato di 6.000 metri quadrati è il luogo ideale per concedersi momenti di quiete immersi nel verde, mentre l’area wellness – dotata di piscina, saune, idromassaggi e zona beauty – offre una pausa rigenerante dopo le attività all’aria aperta. Particolarmente apprezzata dagli ospiti è anche la cucina dell’hotel, che propone una raffinata combinazione di sapori altoatesini e mediterranei, valorizzando ingredienti locali di qualità e ricette della tradizione rivisitate in chiave moderna.

Esperienze outdoor tra natura e sport

L’estate a Dobbiaco è sinonimo di attività all’aperto. Gli appassionati di escursionismo possono scegliere tra itinerari panoramici come quello che conduce al rifugio “Bonner Hütte”, o percorsi ad anello intorno al Lago di Dobbiaco, adatti anche alle famiglie.

Chi ama la mountain bike potrà impegnarsi lungo il tracciato Dobbiaco–Cortina, parte della ciclabile delle Dolomiti, perfettamente attrezzato e immerso in una natura spettacolare.

Non mancano opportunità per il tennis (nei pressi della Nordic Arena), per l’arrampicata e per il nuoto.

Qualche idea per una gita di un giorno

Come la maggior parte delle destinazioni vacanziere dell’Alto Adige, anche Dobbiaco è un ottimo punto di partenza per esplorare alcune delle località più affascinanti del territorio altoatesino e non solo.

In circa mezz’ora d’auto si può raggiungere Brunico, con il suo vivace centro storico, mentre in poco meno di un’ora si può arrivare a Lienz, incantevole cittadina austriaca dall’architettura elegante e dai ritmi rilassati.

Per gli amanti della natura, una meta imperdibile è il Lago di Braies, raggiungibile in circa 20 minuti (è consigliabile partire al mattino presto se si vuole trovare parcheggio), mentre per una giornata all’insegna della cultura si può visitare Bressanone, con il suo magnifico Duomo e il chiostro affrescato.

Anche San Candido, con la sua atmosfera raccolta e i numerosi negozietti artigianali, è perfetta per un pomeriggio di passeggio e shopping.

Dobbiaco, per un’estate da ricordare

Dobbiaco riesce a coniugare natura, cultura e accoglienza in un equilibrio perfetto. La qualità delle strutture ricettive, le numerose attività all’aria aperta e la possibilità di scoprire ogni giorno un angolo nuovo delle Dolomiti fanno di Dobbiaco e della Val Pusteria, una destinazione particolarmente interessante per l’estate.