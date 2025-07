“Diritto alla salute e alla residenza: prassi e proposte per l’accesso ai servizi”, il convegno al Ducale

Genova. Fondazione San Marcellino e Università di Genova, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, invitano martedì 22 luglio 2025, presso la Sala delle Donne di Palazzo Ducale, a una giornata di riflessione e di confronto divisa in due sessioni:

Mattina: 11.00 – 13.00

Restituzione pubblica delle proposte elaborate dai gruppi di lavoro sul tema del diritto alla residenza e del diritto alla salute costituitisi dopo il convegno del 13 marzo scorso sugli stessi temi.

Parteciperanno: Cristina Lodi – Assessora al Welfare del Comune di Genova; Emilio Robotti – Assessore ai Servizi Civici del Comune di Genova; Viviana Mauro – Alisa; Vanda Puglisi – Avvocato di Strada; Alberto Mortara – Fondazione Auxilium; Gaddo Flego – Ospedale Evangelico Internazionale di Genova.

Pomeriggio: 14.00 – 16.00

Incontro ristretto, su invito, per addetti ai lavori, a valle del progetto DIALOGOS, sulle barriere comunicative delle persone di origine non italiana, in particolare di quelle provenienti da Paesi con lingue di minore diffusione.

Metodologia:

Presentazione di ausili formativi e di sensibilizzazione all’accesso ai diritti da parte di persone straniere e no, seguita da uno scambio e dibattito guidato su strumenti analoghi di cui siano a conoscenza le persone partecipanti per favorire l’accesso ai diritti;

Restituzione pubblica e discussione delle sintesi di gruppi di lavoro dedicate al diritto alla residenza e diritto alla salute.

L’obiettivo della giornata è creare un’occasione di scambio e riflessione a partire dai risultati concreti del progetto europeo Erasmus+ DIALOGOS, del progetto AMIF Mental Health 4 All e del lavoro di rete svolto, a seguito del convegno del 13 marzo 2025, sui diritti specifici alla salute e alla residenza.