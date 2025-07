Dioniso Festival a Chiavari, sold out con Giobbe Covatta: in arrivo Paolo Nani

Chiavari. Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale con Giobbe Covatta, il Dionisio Festival si prepara al suo secondo appuntamento: martedì 22 luglio, alle 21.30, arriva a Chiavari Paolo Nani, tra i maestri del teatro fisico internazionale, con il suo spettacolo-cult “La Lettera”. Un capolavoro di comicità e virtuosismo scenico che ha fatto il giro del mondo con oltre 1500 repliche in 40 paesi.

Il debutto del Dionisio 2025 ha confermato il grande affetto del pubblico: piazza Nostra Signora dell’Orto gremita per Giobbe Covatta e il suo “70 – Riassunto delle puntate precedenti”, un viaggio ironico, profondo e coinvolgente attraverso i temi più cari all’attore napoletano, tra ambiente, spiritualità e impegno civile. Lunga standing ovation finale per uno spettacolo che ha saputo unire riflessione e leggerezza.

“Sono entusiasta di aver inaugurato il Dionisio Festival con l’irresistibile energia di Giobbe Covatta. Non è stato solo un grande inizio, ma la conferma che Dionisio è molto più di un semplice intrattenimento estivo. È un progetto culturale vivo, dove il teatro diventa un luogo di incontro autentico, permettendo al pubblico di avvicinarsi e dialogare con gli artisti. Continuiamo a credere fermamente in questa visione di crescita e stiamo continuando a lavorare certi che il Dionisio saprà regalare ancora tante emozioni e spunti di riflessione” dichiara l’assessore alla Cultura Silvia Stanig.

“Abbiamo aperto con un gigante della scena come Covatta e proseguiamo con un artista internazionale come Paolo Nani. Il Dionisio è diventato un punto di riferimento per la cultura estiva in Liguria e quest’anno vogliamo alzare ancora l’asticella” afferma Davide Paganini, direttore artistico del festival.

Giunto alla sesta edizione, il Dionisio Festival è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari, con un cartellone gratuito e trasversale che abbraccia comicità, teatro civile, musica, poesia e narrazione, portando ogni estate in piazza artisti di alto livello e oltre 30.000 spettatori nelle edizioni passate.

Appuntamenti successivi del Dionisio Festival 2025:

27 luglio – Giorgio Colangeli in “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

2 agosto – Roberta Bruzzone in “Favole da incubo”

6 agosto – Ascanio Celestini in “Poveri cristi”

10 agosto – Fabrizio Casalino in “Fin qui tutto bene”