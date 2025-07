Genova. Sabato 12 luglio, alla Axpo Arena del Mare, sale sul palco Diodato, cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano.

L’esibizione nell’ambito dei concerti di Altraonda, il nuovo festival alla sua prima edizione che fino al 19 luglio anima il Porto Antico di Genova con il meglio della musica nazionale e non solo. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/diodato-arena-mare-area-porto-antico-19514344/). Altraonda Festival è realizzato con il supporto di Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia.

Diodato presenta il nuovo brano “Non ci credo più”

Dopo il successo del tour tutto sold out nei teatri, il cantautore torna nell’estate 2025

con quindici date nei principali festival italiani, tra cui Altraonda Festival. Un’occasione per sperimentare e continuare a dialogare con il pubblico attraverso la musica, in una dimensione live che per l’artista resta la più autentica e vitale.

Durante il tour, Diodato presenterà “Non ci credo più” (Carosello Records), il nuovo brano uscito lo scorso aprile in cui il cantautore dà voce alla propria volontà di reagire, di ribadire l’importanza di non lasciarsi sopraffare da una narrazione del reale che sembra avere come unico scopo quello di dividerci e farci tollerare l’inaccettabile.

Diodato è considerato uno dei cantautori più intensi ed eleganti della nuova scena italiana. La sua musica, un mix di rock, influenze della tradizione cantautorale italiana e richiami alla musica per film, ha contribuito a definirne una cifra stilistica unica, riconosciuta tra le più autentiche e raffinate. Tra i suoi riconoscimenti spiccano due David di Donatello, due Nastro d’Argento e la Targa Tenco vinti nella categoria miglior canzone originale con i brani “La mia terra” – colonna sonora del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino – e “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek. Con “La mia terra”, inoltre, ha vinto il Ciak d’Oro per la categoria Miglior canzone originale e il Premio Amnesty International Italia 2024. Nel 2025 il cantautore ha vinto il premio SIAE nell’ambito di CIAO Rassegna Lucio Dalla.

La scaletta del concerto e gli altri artisti

Prima di lui, saliranno sul palco della Axpo Arena del Mare le cantautrici genovesi Irene Buselli e Irene Manca. Irene Buselli è vincitrice del Premio Bindi 2023, del Premio della Critica e per il Miglior Testo al Premio Bianca d’Aponte 2023, del Premio Nilla Pizzi ed è stata finalista al Premio Dubito e a L’Artista che non c’era. È stata tra gli artisti selezionati per la seconda fase di Musicultura 2024. Nel 2021 ha fondato il collettivo “Canta fino a dieci” con Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente e Rossana De Pace. A settembre 2023 è uscito per Pioggia Rossa Dischi il suo primo album, “Io, io, io”, prodotto con FiloQ e Raffaele Rebaudengo, seguito nel 2024 dal singolo “Scegli con cura”.

Irene Manca è un’interprete, chitarrista e cantautrice genovese. La sua scrittura innesta su una base pop-esistenzialista una commistione di folk cantautorale, alternative rock e progressive. Ha pubblicato tre singoli, “Paralysed” (2022), “Just Like Water” (2023) e “30” (2024), con la produzione del compositore e producer genovese Simone Carbone. Al momento sta lavorando con Carbone al primo album, in uscita il prossimo autunno. Ha avuto l’opportunità di portare i suoi brani sul palco in diverse occasioni, tra le quali il Lilith Festival e il Sofar Sounds Genova.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti di Anna (domenica 13 luglio 2025), Europe (lunedì 14 luglio 2025), Lazza (mercoledì 16 luglio 2025), Guè, Izi e Lacrim in collaborazione con Genova Hip Hop Festival (sabato 19 luglio).

I partner di Altraonda Festival sono Cupra, Pepsi, Ploom, Fos e Fever-Tree.

Info e biglietti: https://www.altraondafestival.it/